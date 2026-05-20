Daiichi-TV(静岡第一テレビ)

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静岡県内では5月20日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、浜松市消防局管内の高齢女性1人と、富士宮市消防本部管内の高齢男性1人の計2人が救急搬送されました。傷病程度はいずれも軽症だということです。