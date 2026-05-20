ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】熱中症の疑いで高齢の男女2人を救急搬送…程度はいずれも軽… 【速報】熱中症の疑いで高齢の男女2人を救急搬送…程度はいずれも軽症(静岡) 【速報】熱中症の疑いで高齢の男女2人を救急搬送…程度はいずれも軽症(静岡) 2026年5月20日 17時10分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 静岡県内では5月20日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、浜松市消防局管内の高齢女性1人と、富士宮市消防本部管内の高齢男性1人の計2人が救急搬送されました。傷病程度はいずれも軽症だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【速報】熱中症の疑いで浜松市消防管内の成人女性1人を救急搬送…程度は軽症(静岡) 【速報】熱中症の疑いで高齢者1人を含む成人男性2人を救急搬送…程度はいずれも軽症(静岡) 静岡市教育委員会 夏場の暑さ対策として市内小学校へ冷凍庫設置を決定 市立小学校72校に計358台（静岡・静岡市） 関連情報（BiZ PAGE＋） 沖縄, 静岡, 訪問介護, 伊東市, デイサービス, 老人ホーム, 寺田屋, 置床工事, 井の頭線, 在宅医療