北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表の長谷部誠コーチ（４２）が２０日、千葉市内で取材に応じた。

代表で長く共にプレーしてきたＤＦ長友佑都が、今大会に日本人初の５度目のＷ杯に選出された。長友の尽きぬ向上心とギラギラ感から「ギラちゃん」と呼ぶ長谷部コーチは「一番は選手として、ピッチで彼には示してもらいたいという部分が一番強いですし、彼のエネルギーや、経験値はピッチの上で、他の選手にとっていい影響を与えると思います。それは試合だけでなくて、トレーニングからそういうものを個人的にもそしてコーチングスタッフみんな期待していると思います」とエールを送った。

続けて「５回目ということで、おそらくその立場に立ったのは世界でも本当に数えるほどしかいないと思うので、そこに関しては、僕自身も３回しか出ていないので、未知の部分はありますけれども、ただ、彼が前回のカタールからここまでやってきた道のり、そういう思いというものは、カタールの前のデュッセルドルフ（の遠征中）のホテルのロビーで彼の思いをずっと聞いていた。そういう思いから今見てきているので、アジアカップ終わった後に選ばれたり、そういうものをいろいろ見てきている中で彼の思いを見てきているので、彼のエネルギーをチームにポジティブに吹き込んでくれると思います」と期待した。

自身は１０年南アフリカＷ杯から３回連続で大舞台を経験しているが、２４年８月に代表コーチに就任後、指導者としては初の大舞台となる。

◆長谷部コーチとＷ杯

▽０６年２月 ジーコ監督時代の米国戦で代表デビュー

▽１０年６月 南アフリカＷ杯は大会直前に岡田武史監督に主将に任命されて臨み、敗退した決勝トーナメント（Ｔ）１回戦パラグアイ戦まで全４試合に先発出場。

▽１４年６月 ブラジルＷ杯は１次リーグ（Ｌ）全３試合に先発もチームは１次Ｌ敗退。

▽１８年６〜７月 ロシアＷ杯は１次Ｌ初戦、２戦目は先発フル出場。ポーランドとの３戦目は後半途中から出場し、決勝Ｔ１回戦のベルギー戦は先発フル出場も終了間際の失点で敗戦。同大会を最後に代表引退を表明。主将での代表戦出場数は歴代最多８１試合。

▽２４年８月 北中米Ｗ杯アジア最終予選を前に、代表のコーチ就任が発表される。