「神アイテムやん」「スマホやんけ」…3COINSで「3850円」の新商品が話題 ビデオトランシーバー「普通にほしい」の声
3COINSが、20日までに公式Xで披露し、反響を集めている。
【写真】「神アイテムやん」「スマホやんけ」…3COINSのビデオトランシーバー
新商品として公開したのは、対象年齢6歳以上の『ビデオトランシーバー／KIDS外遊び』（税込3850円）。「カメラ付きで、顔を見ながらお話しできるトランシーバーが新登場 トーク、チャット、カメラ、アルバムの4つのモードが楽しめます」と画像を添えた。
公式サイトによると、画面は2.0インチ、重量は約62グラム。累積ビデオ通話が約1時間30分可能だという。カメラ画素数は約30万画素、メモリー容量は32MB（写真保存：50枚、チャットメッセージ：30通）。また、使用可能距離は約50メートル（直線見通し距離）となっている。
時代を反映したアイテムとあって、「神アイテムやん」「スマホやんけ」「子の携帯電話持つ前の練習として良いかも」「楽しそう普通にほしいんだけど」など、多数のコメントが寄せられている。
【写真】「神アイテムやん」「スマホやんけ」…3COINSのビデオトランシーバー
新商品として公開したのは、対象年齢6歳以上の『ビデオトランシーバー／KIDS外遊び』（税込3850円）。「カメラ付きで、顔を見ながらお話しできるトランシーバーが新登場 トーク、チャット、カメラ、アルバムの4つのモードが楽しめます」と画像を添えた。
公式サイトによると、画面は2.0インチ、重量は約62グラム。累積ビデオ通話が約1時間30分可能だという。カメラ画素数は約30万画素、メモリー容量は32MB（写真保存：50枚、チャットメッセージ：30通）。また、使用可能距離は約50メートル（直線見通し距離）となっている。
時代を反映したアイテムとあって、「神アイテムやん」「スマホやんけ」「子の携帯電話持つ前の練習として良いかも」「楽しそう普通にほしいんだけど」など、多数のコメントが寄せられている。