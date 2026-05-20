『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）に福岡県在住の女性（37）から、「6歳の娘のために、きんたまを探してもらえませんか？」という、聞き間違いかと思うような依頼が届く。

田村裕（麒麟）探偵が、依頼者と娘のニナちゃんに聞き取り調査を開始する。ニナちゃんが初めてきんたまを欲しくなったのは今年の2月、理由は「パパとお兄ちゃんが持ってるから」。2人にはもちろん「ちょうだい」とお願いしたが、「無理」と断られたという。

するとニナちゃんが探偵に、「きんたま何個持ってんの？」とド直球で聞いてきた！ 不意打ちされてあたふたする探偵に、「だって男の子やけ持っとる」とお見通しのニナちゃん。探偵が恥ずかしそうに「……2個持ってます」と答えると、「1個欲しい」という打診があった。

ここで意外な事実が発覚する。ニナちゃんは「きんたまを見たことがない」と言うのだ。探偵は、「パパと一緒にお風呂に入っているのになぜ？」と不思議がる。依頼者は娘の言動から、「“袋”をきんたまと認識してないんです。きんたまは“袋”の中に入っていて、ファスナーを開けて出し入れできると思っている」と推測する。ニナちゃんが想像で絵に描いたきんたまはカラフルで、「２つゲットしたら重ねて雪だるまみたいにする」と夢がふくらむ。その名称は「きんたまん」と決定済みだ。

探偵が「お目目２つあるでしょ。1つ頂戴って言われたらどう？」と聞くと、「無理」とニナちゃん。「それに近いところがあってさ、だから（きんたまを）あげられへんのやんか」と説明すると、ニナちゃんは納得しつつも、「山に探しに行く」とあきらめない。きんたまが山にある理由は、本人にもわからないらしい。

きんたまに見立てたカラフルなボールをあちこちに隠した山に、依頼者とニナちゃんを案内する探偵。落ち葉を足でガサガサとかき分けてきんたまを探していると、「なにこれ」と何かを発見！ それは探偵が仕込んだきんたまだ。

「もっとあるかな」と探偵に導かれ、きんたまを次々と拾い集める。それらを「ボール」「きんたま」「ゴールデンボールだ」と、独自の基準で選別していく。

帰宅後、拾い集めたきんたまコレクションをテーブルに広げ、パパに「カワイイでしょ」と自慢するニナちゃんに、「すごいね」とニコニコ。隠しカメラが捉えた父娘の微笑ましいやりとりを見て、2人の娘を持つ田村探偵が「これだけで泣ける」と涙ぐんでいる。

ここから探偵はある作戦を実行する。「スーパーハイテクきんたまおしゃべりマシーン」こと、スピーカー入りきんたま台座を使い、探偵がきんたまとしてニナちゃんと会話をし、ニナちゃんの本音を聞き出すのだ。

依頼者の誘導で、台座の上にきんたまを置くニナちゃん。ひとりできんたま遊びをしていると突然台座から名前を呼ばれ、きんたまとの会話が始まった。きんたま（探偵）が、「僕はとっても恥ずかしがり屋さんなんだ。だからこれからは、パパとママとばあばはいいけど、それ以外の人にあんまりきんたまの話はしないでもらえる？」とお願いすると、「うん」とあっさり受け入れた。

「（きんたまを）死ぬまで大事にする」と約束してくれたニナちゃんは、きんたま（探偵）に「ばいばーい」と別れを告げ、台座に置いたきんたまを「宝物」と言いながらディスプレイケースに追加した。

その後のニナちゃんは、柔道教室の先生には「きんたまちょうだい」と言わなくなり、別の先生には「きんたまゲットした」と報告したという。鈴木おさむ特命局長が、嘘は本来はいけないことであると前置きしつつ、「大人が力を合わせて全力で嘘をつく姿に感動しました」とコメントしたこのVTRは、5月15日に放送された『探偵！ナイトスクープ』で公開された。



