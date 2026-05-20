俳優の吉岡里帆が自身のInstagramを更新し、オフショットを披露した。

参考：『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』吉岡里帆が本人指名で黒柳徹子役に 前野朋哉＆こがけんも

投稿には、瀬々敬久監督の最新作『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』で演じる黒柳徹子の姿に扮する吉岡の姿が。黒柳のチャームポイントである玉ねぎヘアこと“トットちゃんヘア”や、大ぶりのアクセサリーを着用する様子が印象的だ。

キャプションには「大好きな黒柳徹子さんを演じさせて頂くことになりました！日本と世界を結んだ名曲、『SUKIYAKI』こと『上を向いて歩こう』の誕生秘話。素晴らしいチームで撮影することが出来ました。笑顔とパワーを贈る日本のギフトムービーです！」と、作品への意気込みを語る。

コメント欄には「キャラ立ちすぎ！」「玉ねぎヘア似合ってる！」と、吉岡の変身ぶりにファンが沸いている。

岡田准一主演の本作は、1963年に全米ビルボードチャートで日本人歌手として3週連続1位を達成した「SUKIYAKI（上を向いて歩こう）」の誕生秘話を、事実に基づくフィクションとして映画化する人間ドラマ。“689トリオ”と呼ばれた作曲家・中村八大、作詞家・永六輔、歌手・坂本九の3人が、高度経済成長期の日本で世界を魅了する名曲を生み出すまでを描く。吉岡は今回、黒柳本人から指名を受け、彼女の役を演じることが明かされている。

『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』は12月25日に公開予定。

（文＝リアルサウンド映画部）