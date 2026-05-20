NBLのメルボルン・ユナイテッドへ移籍するジョー・イングルズ「本当に特別な気持ち」

5月20日（現地時間19日、日付は以下同）。ミネソタ・ティンバーウルブズが、ジョー・イングルズへ感謝を込めてソーシャルメディアへ笑みを浮かべた彼の写真を投稿した。

38歳のイングルズは、ここ2シーズンをウルブズでプレー。レギュラーシーズン計46試合で平均5.8分1.2得点1.2アシストと、コートに出てプレーする機会は限られていたが、ベテランとしてチームに貢献。

19日に、イングルズはオーストラリアのプロバスケットボールリーグ（NBL）に所属するメルボルン・ユナイテッドと2年契約を結んだことが発表された。オーストラリアのアデレード出身のイングルズにとって、豪州でプレーするのは久々のこと。2006年にサウス・ドラゴンズ（現在は脱退）でプロキャリアをスタートさせ、同クラブでNBLチャンピオンシップを獲得していた。

スペイン、イスラエルでもプレーした男は、2014－15シーズンからNBAで12シーズンをプレー。キャリア最初の8シーズンを過ごしたユタ・ジャズでは、主に先発スモールフォワードへ入り、ルディ・ゴベア（現ウルブズ）やドノバン・ミッチェル（現クリーブランド・キャバリアーズ）らと主力を務めてきた。

ジャズではレギュラーシーズン計590試合へ出場し、平均25.7分8.6得点3.2リバウンド3.8アシストに3ポイントシュート成功率40.8パーセント（平均1.8本成功）を記録。通算3ポイント成功数1071本は今もなお球団記録となっている。

その後ミルウォーキー・バックス、オーランド・マジック、ウルブズでプレーした203センチ99キロのフォワードは、NBAからNBLへ舞台を移し、プロキャリアを続けていくことに。

イングルズは今回の決断について「メルボルンに帰って来ることができ、本当に特別な気持ちだ」と切り出し、こう話していた。

「約20年前にプロキャリアをスタートさせた場所へ戻れることは、決して当たり前のことじゃない。あれから本当にたくさんのことがあったけど、メルボルンはいつだって自分の故郷のように感じている」

イングルズはNBAで活躍してきただけでなく、オーストラリア代表チームでも長年プレーしてきた。“ブーマーズ”の愛称で親しまれているチームで、オリンピックへ5回、FIBAワールドカップへ4回出場し、2021年夏の東京オリンピックでは銅メダルに輝いた。

NBAで12シーズンをプレーした実績を引っ提げ、イングルズはオーストラリアで来シーズンを迎えることとなる。



JOE INGLES IS UNITED 🔥

810 NBA games.

12 NBA seasons.

Olympic Bronze Medalist.

One of the greatest Australians to ever play the game.

Joe Ingles is coming to Melbourne on a two-year deal.

More - https://t.co/yKJekLEb5e pic.twitter.com/8qk0llQL4Q

- Melbourne United (@MelbUnited) May 18, 2026

【動画】イングルズがジャズ時代に決めた好プレー集！





