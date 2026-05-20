今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて12年目の著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第38回（2026年5月20日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター 木俣 冬）

武家の出らしい千佳子様

朝ドラ名物「立ち聞き」。朝ドラでは登場人物が立ち聞きして大事なことを知ることがよくある。

千佳子（仲間由紀恵）の病室の中で声が聞こえる。夫・元彦（谷田歩）と息子・行彦（荒井啓志）と千佳子が揉めている。

りん（見上愛）が立ち聞きしていると、外科医教授の今井（古川雄大）と藤田（坂口涼太郎）と黒川（平埜生成）が通りかかる。多田（筒井道隆）を入れたら四天王。いないと三銃士？

夫と御子息に我々の仕事ぶりをみていただくいい機会だと、今井は立ち聞きで済ませる遠慮はなく、なかにぐいぐい入る。

そして千佳子の病状をその場で説明しはじめる。

なんだかいやそうな千佳子を見て、りんがおそらくわざとカルテを落とす。それをきっかけに千佳子は話を切り上げてしまった。

そっと目を合わせるりんと千佳子。なんかいい感じになってきたのでは？

その後、りんは、病室の掃除をする。千佳子の入院している上等病室には小上がりがあってそこには畳が敷いてある。洋風のベッドと椅子の入院生活が落ち着かなかったら、小上がりで和室生活ができるのだ。さすがこの病院随一の上等病室。

掃除しながら「庭の千草」を歌うりん。これはアイルランド民謡。

そういえば、忘れていたが、一時期りんは「猫じゃ猫じゃ」の端唄をよく歌っていた。

「ご不満でもお怒りでも愚痴でも文句でも 何でも よかったら、私にお話ししてください」

りんの声がけに千佳子は相変わらずむすっとするばかり。

りんはめげずに「残念ながら、私に奥様の本当のお気持ちは分かりません。看護婦見習いの他人です。ですから、ご家族のように、気遣う必要もありません」

すると、ついに千佳子が本音を吐露。デレるのがちょっと早すぎないか。いや、『風、薫る』は進行は早いのが特徴だ。

「手術は受けたくありません。手術を受けて、生きながらえたいほど、強欲な恥知らずではありません」

千佳子は元・武家の人間として潔く死ぬ、と思い詰めていた。

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