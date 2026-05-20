　20日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万205枚だった。うちプットの出来高が5666枚と、コールの4539枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の429枚（12円高72円）。コールの出来高トップは7万円の442枚（16円安19円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 7　　　 0　　　 1　　77500　
　 144　　　-1　　　 2　　75000　
　　 7　　　-2　　　 2　　74500　
　　25　　　-2　　　 2　　74000　
　　16　　　-3　　　 3　　73500　
　　62　　　-2　　　 5　　73000　
　　37　　　-5　　　 5　　72500　
　　87　　　-6　　　 7　　72000　
　　21　　　-5　　　10　　71500　
　 283　　 -10　　　11　　71000　
　　36　　　-9　　　15　　70500　
　 442　　 -16　　　19　　70000　
　　27　　 -18　　　28　　69500　
　 132　　 -27　　　30　　69000　
　　55　　 -37　　　34　　68500　
　 327　　 -30　　　60　　68000　
　　73　　 -37　　　63　　67500　
　 271　　 -65　　　80　　67000　
　　79　　 -76　　 103　　66500　
　　 2　　　　　　 150　　66125　
　 350　　-120　　 131　　66000　
　　 5　　 -69　　 146　　65875　
　　 4　　 -61　　 164　　65750　
　 120　　-112　　 173　　65500　
　　 8　　 -75　　 198　　65250　
　　10　　-225　　 210　　65125　
　 244　　-176　　 204　　65000　
　　 9　　-113　　 227　　64750　
　　 2　　 -74　　 286　　64625　
　　77　　-130　　 260　　64500　
　　 3　　-130　　 305　　64250　
　　 9　　-200　　 320　　64125　
　 271　　-270　　 325　　64000　
　　 3　　-360　　 345　　63875　
　　 5　　-480　　 360　　63750　
　　 3　　-160　　 400　　63625　
　　48　　-240　　 430　　63500　
　　12　　-195　　 455　　63375　
　　14　　-300　　 480　　63250　
　　 4　　-190　　 535　　63125　
　 258　　-285　　 525　　63000　　3705 　　+535　　　 1　
　　15　　-335　　 545　　62875　
　　 4　　-260　　 600　　62750　
　　33　　-285　　 595　　62625　
　 170　　-265　　 685　　62500　
　　12　　-330　　 705　　62375　
　　11　　-385　　 720　　62250　　3165 　　　　　　　 4　
　 198　　-425　　 770　　62000　　3020 　　+985　　　 3　
　　 9　　-315　　 860　　61875　
　　79　　-400　　1020　　61500　　2920 　　+680　　　 3　
　 127　　-505　　1130　　61000　　2300 　　+375　　　22　
　　　　　　　　　　　　　60625　　1755 　　 +25　　　 9　
　　48　　-620　　1310　　60500　　2230 　　+555　　　37　
　　 2　　-340　　1550　　60250　
　 229　　-445　　1575　　60000　　1765 　　+280　　 214　
　　　　　　　　　　　　　59750　　1790 　　+310　　　14　
　　　　　　　　　　　　　59625　　1695 　　+500　　　 2　
　　 6　　-475　　1885　　59500　　1750 　　+460　　　57　
　　　　　　　　　　　　　59250　　1540 　　+330　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　59125　　1490 　　+250　　　 4　
　　 4　　　　　　2140　　59000　　1380 　　+235　　 229　
　　　　　　　　　　　　　58875　　1410 　　+250　　　18　
　　　　　　　　　　　　　58750　　1300 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　58625　　1335 　　+280　　　68　
　　　　　　　　　　　　　58500　　1200 　　+195　　　62　
　　　　　　　　　　　　　58250　　1190 　　+290　　　18　
　　　　　　　　　　　　　58000　　1110 　　+225　　　95　
　　　　　　　　　　　　　57750　　 975 　　+160　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　57625　　 990 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　57500　　 960 　　+175　　　22　
　　　　　　　　　　　　　57375　　 925 　　+185　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57250　　 950 　　+220　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　57125　　 895 　　+205　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　57000　　 875 　　+225　　 211　
　　　　　　　　　　　　　56875　　 935 　　+275　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　56750　　 820 　　+150　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　56500　　 770 　　+165　　　37　
　　　　　　　　　　　　　56375　　 765 　　+205　　　17　
　　　　　　　　　　　　　56250　　 665 　　+230　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　56125　　 775 　　+250　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 670 　　+140　　 195　
　　　　　　　　　　　　　55875　　 645 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　55625　　 595 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　55500　　 540 　　 +80　　　52　
　　　　　　　　　　　　　55125　　 495 　　 +75　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 520 　　+130　　 252　
　　　　　　　　　　　　　54875　　 520 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54750　　 465 　　 +75　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　54625　　 470 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 415 　　 +70　　 161　
　　　　　　　　　　　　　54375　　 450 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54250　　 400 　　 +90　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　54125　　 385 　　+105　　　30　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 395 　　 +85　　　72　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 325 　　 +45　　 168　
　　　　　　　　　　　　　53250　　 345 　　+109　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　53125　　 325 　　 +89　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 310 　　 +68　　 306　
　　　　　　　　　　　　　52750　　 300 　　 +70　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　52625　　 285 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 275 　　 +53　　 134　
　　　　　　　　　　　　　52375　　 268 　　 +62　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 243 　　 +48　　 215　
　　　　　　　　　　　　　51875　　 237 　　 +91　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51625　　 224 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 216 　　 +51　　　47　
　　　　　　　　　　　　　51375　　 219 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 211 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　51125　　 206 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 195 　　 +42　　　96　
　　　　　　　　　　　　　50875　　 195 　　 +52　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 189 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 174 　　 +36　　　67　
　　　　　　　　　　　　　50375　　 178 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 163 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50125　　 149 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 154 　　 +28　　 376　
　　　　　　　　　　　　　49875　　 171 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 159 　　 +49　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 137 　　 +20　　　20　
　　　　　　　　　　　　　49375　　 147 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　49125　　 103 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 126 　　 +26　　 191　
　　　　　　　　　　　　　48875　　 124 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 132 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48625　　　93 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 114 　　 +17　　　50　
　　　　　　　　　　　　　48375　　 113 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 110 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　48125　　 119 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 103 　　 +16　　 165　
　　　　　　　　　　　　　47750　　　96 　　 +15　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　47500　　　90 　　 +17　　 121　
　　　　　　　　　　　　　47250　　　92 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　47000　　　84 　　 +16　　 172　
　　　　　　　　　　　　　46750　　　75 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　46500　　　75 　　　　　　　44　
　　　　　　　　　　　　　46250　　　88 　　 +26　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　72 　　 +12　　 429　
　　　　　　　　　　　　　45750　　　72 　　 +10　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　45500　　　72 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　45250　　　59 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　59 　　 +10　　　92　
　　　　　　　　　　　　　44750　　　57 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　44500　　　55 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　44250　　　50 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　46 　　　+3　　　38　
　　　　　　　　　　　　　43750　　　49 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　43500　　　47 　　 +15　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　38 　　　+4　　　49　
　　　　　　　　　　　　　42750　　　39 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　42500　　　39 　　　+9　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　33 　　　+5　　　50　
　　　　　　　　　　　　　41500　　　32 　　　+4　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　27 　　　+3　　　89　
　　　　　　　　　　　　　40750　　　28 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　26 　　　+5　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　40250　　　28 　　　+4　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　24 　　　+4　　 154　
　　　　　　　　　　　　　39750　　　23 　　　+3　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39500　　　24 　　　+6　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　19 　　　+2　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　38750　　　18 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　38500　　　20 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　17 　　　+3　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　37500　　　15 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　14 　　　+1　　　31　
　　　　　　　　　　　　　36500　　　13 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　36250　　　13 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　12 　　　+2　　　13　
　　　　　　　　　　　　　35500　　　10 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　35250　　　11 　　　　　　　14　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　10 　　　+1　　　77　
　　　　　　　　　　　　　34750　　　10 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　34500　　　 9 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　 8 　　　+1　　　18　
　　　　　　　　　　　　　33750　　　 9 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　33250　　　 7 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　 7 　　　 0　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　32500　　　 7 　　　+2　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　 6 　　　+1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　31750　　　 5 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　31500　　　 5 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　 5 　　　 0　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　30750　　　 4 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30500　　　 4 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　 4 　　　 0　　　87　
　　　　　　　　　　　　　29750　　　 4 　　　+1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　29500　　　 4 　　　+1　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　 3 　　　 0　　　18　
　　　　　　　　　　　　　28750　　　 3 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　 3 　　　 0　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　27750　　　 3 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　 3 　　　+1　　　11　
　　　　　　　　　　　　　25250　　　 2 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 2 　　　+1　　　26　
　　　　　　　　　　　　　24750　　　 2 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　24500　　　 2 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　 1 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　23500　　　 1 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　 1 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　21000　　　 1 　　　 0　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　20750　　　 1 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 1 　　　 0　　　 2　

株探ニュース