　20日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1524枚だった。うちプットの出来高が1246枚と、コールの278枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の780枚（241円）。コールの出来高トップは6万4000円の60枚（190円安980円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　20　　　+1　　　 4　　80000　
　　 5　　 -13　　　12　　77500　
　　 7　　　-6　　　32　　75000　
　　 2　　 -19　　　38　　74000　
　　 6　　 -14　　　52　　73500　
　　 2　　 -14　　　65　　73000　
　　 4　　　　　　　66　　72500　
　　 5　　 -26　　　84　　72000　
　　 1　　 -23　　　97　　71500　
　　 5　　 -95　　 115　　71000　
　　 7　　 -52　　 162　　70000　
　　 5　　　　　　 193　　69500　
　　 5　　-108　　 207　　69000　
　　 6　　-181　　 244　　68500　
　　10　　-110　　 305　　68000　
　　21　　-125　　 415　　67000　
　　 2　　-155　　 470　　66500　
　　 7　　　　　　 545　　66250　
　　 3　　-135　　 565　　66000　
　　 2　　-220　　 620　　65500　
　　 4　　-245　　 745　　65000　
　　23　　-265　　 890　　64500　
　　60　　-190　　 980　　64000　　5425 　　　　　　　 6　
　　 2　　-245　　1140　　63500　
　　11　　-250　　1250　　63000　
　　 6　　-575　　1470　　62500　　4140 　　　　　　　 4　
　　 5　　-355　　1535　　62000　
　　　　　　　　　　　　　61500　　3720 　　+690　　　 2　
　　10　　　　　　1950　　61000　
　　10　　　　　　2270　　60500　
　　22　　　　　　2475　　60000　　2735 　　+260　　　24　
　　　　　　　　　　　　　58500　　2180 　　+390　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　58000　　1875 　　+225　　　28　
　　　　　　　　　　　　　57000　　1720 　　+365　　　11　
　　　　　　　　　　　　　56500　　1410 　　+310　　　16　
　　　　　　　　　　　　　55500　　1275 　　+345　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55000　　1220 　　+230　　　17　
　　　　　　　　　　　　　54500　　1105 　　+245　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 910 　　　　　　　25　
　　　　　　　　　　　　　53875　　 880 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 895 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 825 　　+160　　　13　
　　　　　　　　　　　　　52875　　 840 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52750　　 820 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 795 　　+175　　　17　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 695 　　+175　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 710 　　+130　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 625 　　+110　　　15　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 585 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 570 　　+100　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 550 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 485 　　 +60　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 485 　　 +55　　　11　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 460 　　 +55　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 410 　　 +55　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 420 　　 +90　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 390 　　 +75　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 340 　　 +35　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 335 　　 +36　　　14　
　　　　　　　　　　　　　47750　　 355 　　 +67　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 310 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 300 　　 +35　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　46750　　 296 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　46250　　 286 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 241 　　　　　　 780　
　　　　　　　　　　　　　45750　　 238 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 230 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 213 　　 +27　　　27　
　　　　　　　　　　　　　44750　　 202 　　　　　　　27　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 196 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 168 　　 +20　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 160 　　 +33　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 148 　　 +24　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 143 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 119 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 117 　　 +24　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 100 　　　　　　　28　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 107 　　 +24　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　83 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37500　　　75 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35500　　　64 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　52 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　48 　　　+8　　　12　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　35 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　29 　　　+6　　　10　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　23 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　18 　　　+2　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　15 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　13 　　　+2　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 6 　　　+1　　　 6　

株探ニュース