日経225オプション8月限（20日日中） 8万円コール46円
20日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は39枚だった。コールの合計出来高は6枚。コールの出来高トップは8万円の3枚（10円安46円）だった。プットのの合計出来高は33枚。プットの出来高トップは6万円の11枚（380円高3450円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 -10 46 80000
2 500 70000
1 -280 1390 65000
60000 3450 +380 11
50000 860 +110 1
48500 690 +70 10
46000 510 +50 10
35000 137 1
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 -10 46 80000
2 500 70000
1 -280 1390 65000
60000 3450 +380 11
50000 860 +110 1
48500 690 +70 10
46000 510 +50 10
35000 137 1
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