　20日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は39枚だった。コールの合計出来高は6枚。コールの出来高トップは8万円の3枚（10円安46円）だった。プットのの合計出来高は33枚。プットの出来高トップは6万円の11枚（380円高3450円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 3　　 -10　　　46　　80000　
　　 2　　　　　　 500　　70000　
　　 1　　-280　　1390　　65000　
　　　　　　　　　　　　　60000　　3450 　　+380　　　11　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 860 　　+110　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 690 　　 +70　　　10　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 510 　　 +50　　　10　
　　　　　　　　　　　　　35000　　 137 　　　　　　　 1　

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