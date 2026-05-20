グローバルインフォメーション <4171> [東証Ｓ] が5月20日大引け後(16:45)に配当修正を発表。TOBに伴い、従来52円としていた26年12月期の年間配当を見送る方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び新株予約権の所有者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。なお、当該取締役会決議は、本公開買付け及びその後の一連の手続により当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。詳細については、本日付で別途公表いたしました意見表明プレスリリースをご参照ください。当社は、株主の皆様への利益還元につきましては、配当原資確保のための収益力を強化し、中長期的な持続的成長と経営環境の変化に耐え得る経営基盤充実のための内部留保とのバランスを考慮しつつ、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としてまいりました。しかしながら、公開買付者によれば、本公開買付けにおける買付け等の価格は、2026年６月30日を基準日とした中間配当及び2026年12月31日を基準日とした期末配当が行われないことを前提として総合的に判断・決定されることから、本日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、2026年12月期の中間配当及び期末配当を行わないことを決議いたしました。