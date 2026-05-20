キスマイ宮田俊哉が「宮田俊哉カップ」優勝者と対戦！2万人超来場の「GENDA GiGO Entertainment presents カードゲーム祭2026」
ブシロード主催のアナログゲームの祭典「GENDA GiGO Entertainment presents カードゲーム祭2026」(以下「カードゲーム祭2026」)が2026年5月3日・4日の2日間、東京ビッグサイトで開催された。5月4日のDAY2では、アニメ『カードファイト!! ヴァンガード』シリーズで主演を務めたKis-My-Ft2の宮田俊哉さん、声優の代永翼さん、石井マークさんの3人によるトークイベントや、宮田さん主催の「カードファイト!! ヴァンガード」大会「宮田俊哉カップ in大ヴァンガ祭2026」が行われた。
【写真】会場には2日間で2万3652人が来場した
■宮田俊哉・代永翼・石井マークが語る「ヴァンガード」収録の裏側
カードゲーム祭2026は、ブシロードによるカードゲーム・アナログゲームの大型イベント。トレーディングカードゲームをはじめ、ボードゲームなどのアナログゲームを出展する企業ブースや、来場者同士の対戦エリア、ステージイベントやグリーティング、物販やコラボフード・ドリンクの販売などを実施する総合イベントだ。
メインステージは青木陽菜さんや夢限大みゅーたいぷのライブステージ、舞台「タタラの唄姫」ステージやゴジラ(1999) グリーティングステージなど幅広い内容を展開。
DAY2のカードファイト!! ヴァンガード スペシャルステージには、TVアニメ『カードファイト!!ヴァンガードDivinez』明導アキナ役の宮田俊哉さん、『カードファイト!! ヴァンガード』先導アイチ役の代永翼さん、『カードファイト!! ヴァンガードG』新導クロノ役の石井マークさんが出演し、歴代主人公の声優陣によるスペシャルトークが行われた。
「一番記憶に残っている収録」のトークテーマで「アフレコは毎週必ず、なにか1つ技術や刺激を持って帰ろうと決めて行っていたんですよ」と、全ての話数に思い入れがあると明かした宮田さん。その中でも福山潤さん演じるガブエリウスとのファイトのシーンでは「仲間のガブとファイトするのはすごくグッときました。一生忘れられないな、って収録だったと思います」と振り返る。
また、声の芝居を教わった浪川大輔さんの指導が「パッションで教えてくれる」のに対し、福山さんにアドバイスを求めた際は「ロジカルで、浪川さんと教え方が全然違うと思って、一つひとつがすごく新鮮でした。観返していただいたら、序盤は(浪川さんから教わった)パッション、福山さんと出会ってから少しだけロジカルに人間の呼吸を感じられるようになっていくのが伝わるかもしれないです」と、ベテラン声優との掛け合いで得たものを話した。代永さんも『劇場版 カードファイト!! ヴァンガード ネオンメサイア』にて伊吹コウジを演じる宮野真守さんとの収録時は「思いのぶつかり合いがすごく気持ちよくて。『さすがマモ！』って思いながら」と、同様の体験を語った。
また、「ヴァンガードのアフレコ現場あるある」のトークテーマでは、石井マークさんがファイトのシーンでテンションが上がるあまり、対戦相手の台詞を叫んでしまったというエピソードを披露し、会場の笑いを誘った。宮田さんもヴァンガードの収録では「どんどん気持ちが上がっていく」と話し、演者が汗だくになってアフレコに臨む一方、見守るスタッフは空調の寒さに震えているという現場の一幕を明かした。
このほか、「話が進むほどユニットの名前が難しくなっていくから“最後の1文字だけ読み間違える”」といったヴァンガードならではの失敗談が明かされたり、終盤には石井さんが宮田さんにヴァンガードファイトを持ちかけるなど出演者のヴァンガード愛を感じる内容となった本ステージ。最後は宮田さんの音頭のもと、会場一体での「ライド・ザ・ヴァンガード!!」の掛け声で締めくくられた。
■初開催で1000人超参加の「宮田俊哉カップ」エキシビションマッチに会場くぎづけ
カードゲーム祭2026会場では各タイトルでさまざまな大会が行われ、DAY2には『カードファイト!!ヴァンガード』にて「宮田俊哉カップ in大ヴァンガ祭2026」が初開催された。
優勝者は宮田さんとのエキシビションマッチに挑めることもあり、1000人以上が出場し熱戦が繰り広げられた本大会。表彰式では優勝のグリ選手、準優勝のななし選手、3位のなっつ選手、4位のとうごう選手に、宮田さんから記念品が贈呈された。
表彰式後に行われたグリ選手と宮田さんのエキシビションマッチでは、劇中の明導アキナさながら、随所で宮田さんが自らプレーを実況。対戦を見守る来場者も、普段は見ることのできない光景にくぎづけとなった。ファイトは30分の時間制限を超え、デッキ切れの寸前までもつれながら、優勝者の実力を見せつけたグリ選手が宮田さんに勝利。
拍手と握手でグリ選手をたたえた宮田さんは、「いや楽しかった！1000人の中の頂点はやっぱり強えーっすわ！」と笑顔。初開催の宮田俊哉カップを振り返り「こうやってできてよかったなと思っています。ヴァンガードファイターの皆さん、応援してくれる皆さんにいつもありがとうの気持ちでいっぱいです」と感謝を告げた。
■「ヴァンガード」豪華展示や「パルワールド」TCG先行体験も！大盛況の2日間
2日間で2万3652人の来場を記録したカードゲーム祭2026。会場ではスタッフファイターに挑戦できる対戦イベントや初心者向けの遊び方体験コーナー、2026年7月30日(木)発売予定の「パルワールド オフィシャルカードゲーム」先行体験会などが行われたほか、19社のメーカーがブース出展。展示エリアでは15周年を迎えた「カードファイト!!ヴァンガード」のアニメ資料や歴代カードをはじめ、出展タイトルの貴重な展示やスタンドパネルなどが登場した。
会場の各所に設けられたフォトスポット、先行販売商品が多数出品されたオフィシャルストアや、TCGコラボメニューを取りそろえたフードコーナーも盛況。DAY1に西尾夕香さんと千春さん、DAY2に深川瑠華さんと立石凛さんがゲストプレイヤーとして登場した「ヴァイスシュヴァルツ」ミニステージをはじめ、ミニステージも2日に渡りメインステージに負けず劣らずの豪華なプログラムを展開した。
また、フィナーレイベントでは西尾夕香さん、青木陽菜さんとともにブシロードの木谷高明社長が登壇。来年の「カードゲーム祭2027」は2027年5月3日(祝)から5日(祝)まで、初の3日間に拡大して開催することが発表された。
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■宮田俊哉・代永翼・石井マークが語る「ヴァンガード」収録の裏側
カードゲーム祭2026は、ブシロードによるカードゲーム・アナログゲームの大型イベント。トレーディングカードゲームをはじめ、ボードゲームなどのアナログゲームを出展する企業ブースや、来場者同士の対戦エリア、ステージイベントやグリーティング、物販やコラボフード・ドリンクの販売などを実施する総合イベントだ。
メインステージは青木陽菜さんや夢限大みゅーたいぷのライブステージ、舞台「タタラの唄姫」ステージやゴジラ(1999) グリーティングステージなど幅広い内容を展開。
DAY2のカードファイト!! ヴァンガード スペシャルステージには、TVアニメ『カードファイト!!ヴァンガードDivinez』明導アキナ役の宮田俊哉さん、『カードファイト!! ヴァンガード』先導アイチ役の代永翼さん、『カードファイト!! ヴァンガードG』新導クロノ役の石井マークさんが出演し、歴代主人公の声優陣によるスペシャルトークが行われた。
「一番記憶に残っている収録」のトークテーマで「アフレコは毎週必ず、なにか1つ技術や刺激を持って帰ろうと決めて行っていたんですよ」と、全ての話数に思い入れがあると明かした宮田さん。その中でも福山潤さん演じるガブエリウスとのファイトのシーンでは「仲間のガブとファイトするのはすごくグッときました。一生忘れられないな、って収録だったと思います」と振り返る。
また、声の芝居を教わった浪川大輔さんの指導が「パッションで教えてくれる」のに対し、福山さんにアドバイスを求めた際は「ロジカルで、浪川さんと教え方が全然違うと思って、一つひとつがすごく新鮮でした。観返していただいたら、序盤は(浪川さんから教わった)パッション、福山さんと出会ってから少しだけロジカルに人間の呼吸を感じられるようになっていくのが伝わるかもしれないです」と、ベテラン声優との掛け合いで得たものを話した。代永さんも『劇場版 カードファイト!! ヴァンガード ネオンメサイア』にて伊吹コウジを演じる宮野真守さんとの収録時は「思いのぶつかり合いがすごく気持ちよくて。『さすがマモ！』って思いながら」と、同様の体験を語った。
また、「ヴァンガードのアフレコ現場あるある」のトークテーマでは、石井マークさんがファイトのシーンでテンションが上がるあまり、対戦相手の台詞を叫んでしまったというエピソードを披露し、会場の笑いを誘った。宮田さんもヴァンガードの収録では「どんどん気持ちが上がっていく」と話し、演者が汗だくになってアフレコに臨む一方、見守るスタッフは空調の寒さに震えているという現場の一幕を明かした。
このほか、「話が進むほどユニットの名前が難しくなっていくから“最後の1文字だけ読み間違える”」といったヴァンガードならではの失敗談が明かされたり、終盤には石井さんが宮田さんにヴァンガードファイトを持ちかけるなど出演者のヴァンガード愛を感じる内容となった本ステージ。最後は宮田さんの音頭のもと、会場一体での「ライド・ザ・ヴァンガード!!」の掛け声で締めくくられた。
■初開催で1000人超参加の「宮田俊哉カップ」エキシビションマッチに会場くぎづけ
カードゲーム祭2026会場では各タイトルでさまざまな大会が行われ、DAY2には『カードファイト!!ヴァンガード』にて「宮田俊哉カップ in大ヴァンガ祭2026」が初開催された。
優勝者は宮田さんとのエキシビションマッチに挑めることもあり、1000人以上が出場し熱戦が繰り広げられた本大会。表彰式では優勝のグリ選手、準優勝のななし選手、3位のなっつ選手、4位のとうごう選手に、宮田さんから記念品が贈呈された。
表彰式後に行われたグリ選手と宮田さんのエキシビションマッチでは、劇中の明導アキナさながら、随所で宮田さんが自らプレーを実況。対戦を見守る来場者も、普段は見ることのできない光景にくぎづけとなった。ファイトは30分の時間制限を超え、デッキ切れの寸前までもつれながら、優勝者の実力を見せつけたグリ選手が宮田さんに勝利。
拍手と握手でグリ選手をたたえた宮田さんは、「いや楽しかった！1000人の中の頂点はやっぱり強えーっすわ！」と笑顔。初開催の宮田俊哉カップを振り返り「こうやってできてよかったなと思っています。ヴァンガードファイターの皆さん、応援してくれる皆さんにいつもありがとうの気持ちでいっぱいです」と感謝を告げた。
■「ヴァンガード」豪華展示や「パルワールド」TCG先行体験も！大盛況の2日間
2日間で2万3652人の来場を記録したカードゲーム祭2026。会場ではスタッフファイターに挑戦できる対戦イベントや初心者向けの遊び方体験コーナー、2026年7月30日(木)発売予定の「パルワールド オフィシャルカードゲーム」先行体験会などが行われたほか、19社のメーカーがブース出展。展示エリアでは15周年を迎えた「カードファイト!!ヴァンガード」のアニメ資料や歴代カードをはじめ、出展タイトルの貴重な展示やスタンドパネルなどが登場した。
会場の各所に設けられたフォトスポット、先行販売商品が多数出品されたオフィシャルストアや、TCGコラボメニューを取りそろえたフードコーナーも盛況。DAY1に西尾夕香さんと千春さん、DAY2に深川瑠華さんと立石凛さんがゲストプレイヤーとして登場した「ヴァイスシュヴァルツ」ミニステージをはじめ、ミニステージも2日に渡りメインステージに負けず劣らずの豪華なプログラムを展開した。
また、フィナーレイベントでは西尾夕香さん、青木陽菜さんとともにブシロードの木谷高明社長が登壇。来年の「カードゲーム祭2027」は2027年5月3日(祝)から5日(祝)まで、初の3日間に拡大して開催することが発表された。
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