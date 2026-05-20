2隻目の国産大型クルーズ船、初就航シーズンのチケット販売開始―中国

中国の国産大型クルーズ船ブランドのアドラ（愛達）クルーズ船は5月19日夜、広東省広州市内で開催された2026年「5・19中国観光デー」メイン会場イベントの開幕式で、中国で2隻目の国産大型クルーズ船「アドラ・フローラシティ（愛達・花城号）」は11月22日、広州南沙国際クルーズ船の母港から初就航し、初就航シーズンのチケットを5月20日から販売すると発表しました。

アドラ・フローラシティは全長341メートル、総トン数14万1900トンで、2130室の豪華な客室とスイートルームがあり、満載時の乗客定員は5232人です。

初就航シーズンの航路は豊富かつ多様で、2026年11月22日から2027年1月2日まで、短、中、長距離を組み合わせた国際クルーズ船航路6ルートを打ち出しました。

アドラクルーズ製品・顧客体験関連担当の国佳アシスタント副総裁によると、広州南沙国際クルーズ船母港は施設が完備しており、粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア）の中核地域に位置し、深セン、香港と「3港連動」の枠組みを形成することができるとのことです。この配置は大湾区の客源を集めるのに役立つだけでなく、クルーズ船会社が香港や東南アジアの人気目的地を巡る航路を適正化し、輸送力を一元管理する利便性も提供します。

紹介によると、アドラクルーズ船の大湾区における2027年の輸送力投入は、2025年の2倍に増える見通しです。アドラクルーズはまた、大湾区で本土サプライチェーンの建設をすでに開始し、乗組員1500人の採用を完了し、本土クルーズ人材の育成を全面的に推進しています。（提供/CGTN Japanese）