秋野暢子 （C）ORICON NewS inc.

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　俳優の秋野暢子（69）が18日、自身のインスタグラムを更新。時間がない日の“ちゃちゃっとササッと”作った手作りご飯を披露した。

【写真】「どれも美味しそう」“ちゃちゃっと”4品手作り！秋野暢子の“時間がない日の夕食”

　秋野は「さてさて今夜、取材帰りで余り時間が無かったので。チャチャとササッと和と中です」とつづり、食卓に並んだメニューを紹介。「まずは煮魚（カレイね。）青椒肉絲 餃子 ちくわときゅうりに塩昆布　簡単オカズにしました」と、和食と中華の人気おかずをバランスよく組み合わせた、バリエーション豊かな全4品を公開した。

　時間がないにもかかわらず、4品も手作りする姿に「これだけ作るのが凄い」「チャチャとササッに見えない」「凄い」「どれも美味しそう」などと、称賛する声が寄せられている。