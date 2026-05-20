20日、高市早苗総理と野党党首による党首討論が行われ、チームみらいの安野貴博党首が高市総理に対し、AI（人工知能）が社会に与える影響や今後の国家戦略について質問した。

【映像】「いつでもカテキョに」→国会笑いの瞬間（実際の様子）

安野党首は、現在のAIの進化スピードは「産業革命に匹敵するか、それ以上」とし、安全保障から医療に至るまであらゆる分野に影響を及ぼしていると指摘。「私たち政治家は、決してAIの影響を過小評価してはならない」と切り出した。

その上で、高市総理がかつて発した「働いて働いて働いてまいります」という言葉を引用し、「私は、いかにAIに働かせて働かせて働かせられるか、が将来の日本を大きく左右すると思っております。だからこそ、総理にはAIに対するアンテナをしっかり張っていただきたい」と訴えた。さらに、高市総理が最新のAIを体感するための提案として、「必要があれば、私、いつでもカテキョ（家庭教師）に参りますので、ぜひ検討いただければと思います」とアピールすると、委員会室には笑いが広がった。

安野党首は高市総理に、1：日々のAI活用度、2：政治的課題としての重要性の認識、3：「家庭教師」は必要か、の3点を質問。高市総理はそれぞれ次のように回答した。

まず日々の活用については、「日々、私は主に検索や翻訳、いろいろなことで助けてもらっております」と言及。

重要性の認識については、「非常に重要です。これは使い倒さなければ発展はない」と強い姿勢を示した上で、自動運転や医療支援などの分野で安全性を確認しつつ活用していく方針を示した。一方でリスク管理にも触れ、4月の初頭から国家サイバー統括室において各国政府や米ビッグテックと情報交換を行っていること、5月には松本大臣を担当大臣に任命したことなどを説明した。

そして3点目の「家庭教師の必要性」について問われると、高市総理は「カテキョ、ぜひお願いいたします」と笑顔で答弁。これには委員会室から再び笑いと拍手が沸き起こった。

（ABEMA NEWS）