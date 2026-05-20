ソニーは、1000Xシリーズ誕生10周年を記念するプレミアムモデル「1000X THE COLLEXION」を2026年6月5日に発売します。カラーはプラチナとブラックの2色。

「1000X THE COLLEXION」

記事のポイント ソニーが1000Xシリーズで培ってきた10年間の技術や設計思想が結集した記念モデル。快適な装着性に加え、1000Xシリーズならではの高音質や高性能なノイズキャンセリング機能など、注目ポイントが山盛り！ ソニーファンにはたまらないアイテムに仕上がっています。

本製品は、高品質な素材と細部にまで配慮した設計により、上質なデザインと快適な装着性、音質を高い次元で実現するヘッドバンド型ワイヤレスヘッドホン。ソニーが同シリーズの開発で培った音響技術を結集し、さらに進化したリスニング体験を提供します。

ヘッドバンドの外装部には、ブラスト加工を施したマットな金属素材を使用し、手作業で丁寧に磨いたポリッシュ加工のヒンジ部とのコントラストを際立たせています。また、約2年の開発期間を経て完成したなめらかな手触りとリアルな質感を兼ね備えた新しい合成皮革を採用しています。

USBジャック部やマイク開口部の凹凸を抑えることで、視覚・触覚の両面でシームレスなデザインを実現しています。

長時間使用時でも快適に使用できるよう、イヤーパッドの形状を人間工学に基づいて設計することで、耳の周囲に自然にフィットし、耳への接触や圧力を抑え、負担を低減します。さらに、幅広でクッション性に優れたイヤーパッドやヘッドバンドには、伸縮性のある合皮素材を使用し、頭の形状になじみやすく、圧力を分散しやすい設計とすることで、安定した遮音性と快適な装着感を提供します。

また、本製品向けに専用開発されたドライバーユニットを搭載し、著名なマスタリングエンジニアと共創して音質の調整を行った没入感のある豊かな音場を届けます。

さらに、統合プロセッサーV3を初搭載し「DSEE Ultimate」に対応。Edge-AIを活用し、圧縮されたデジタル音源をリアルタイムにアップスケーリングして再生します。

加えて、ソニーの空間音響技術「360 Reality Audio Upmix （360 Upmix）」による新開発のリスニングモードを拡張し、Music、Cinema、Gameの3モードを搭載しています。本体のリスニングモードボタンでの切り替えに対応し、リアルで鮮明な空間音響を手軽に楽しめます。

1000Xシリーズで培った技術を結集し、高度なノイズキャンセリング性能を実現。12個のマイクを用いたマルチノイズセンサー技術と、装着状態や周囲の環境に合わせて自動で最適化する「アダプティブNCオプティマイザー」により、騒がしい場所でも快適なリスニング体験を提供します。

さらに、クリアな通話音質やスムーズな接続性など、1000Xシリーズの特長を継承しており、最大24時間のバッテリー性能も備えています。

新色や専用ケースカバーも登場

このほか、発売中の「WH-1000XM6」に、ナチュラルで温かみのある色合いの新色サンドストーンが追加されます。

「WH-1000XM6」（サンドストーン）

また、完全ワイヤレスヘッドホン「WF-1000XM6」専用ケースカバーとして「HAC-1000XM6C」が5月29日に発売されます。ブラックとライトグレーの2色を揃え、ケースカバーに入れた状態で本体のワイヤレス充電が可能です。

「HAC-1000XM6C」

ソニー 「1000X THE COLLEXION」 発売日：2026年6月5日 オープンプライス

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