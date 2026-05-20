全国のマツモトキヨシ・ココカラファインで「マツキヨココカラ リラックマとごゆるりおかいものキャンペーン」が、5月16日（土）からスタートしている。期間は7月15日（水）まで。

「マツキヨココカラ リラックマとごゆるりおかいものキャンペーン」開催 (C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

期間中は、限定グッズの販売や、総勢580名へのプレゼント企画、限定店舗では描き下ろしデザインの顔出しパネルなどが登場している。

限定店舗ではオリジナルグッズ4アイテムが5月16日（土）から数量限定で販売されている。ブルーとホワイトの「もこもこポーチ」（全2種・1650円）や、様々なかぶりものをしたリラックマたちがデザインの「刺繍ミラー」（全4種・880円）、「おくすり手帳ケース」（770円）、「ステッカーセット」（ランダム全4種・495円）がラインアップ。取り扱い店舗は特設サイトで確認できる。

マツモトキヨシ・ココカラファイン限定店舗でのオリジナルグッズ販売 (C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

抽選キャンペーンは3種類で、「買って応募」は対象商品を含む税込3000円以上の購入でAコース「オリジナルぬいぐるみ4種セット」（100名）、税込1000円以上の購入でBコース「オリジナルサウナハット＆ミニおかいものかご」（200名）またはCコース「QUOカードPay 1000円分」（200名）に応募できる。応募期間は7月22日（水）まで。

総勢580名にオリジナルグッズが当たる抽選キャンペーン (C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

「クイズに答えて応募」は、LIPSアプリとマツキヨココカラ公式アプリを連携し、クイズに答えることで応募できる。コラボ限定のリラックマたちやメイクアイテムがデザインされた「バニティポーチ」が賞品となっている。応募期間は7月15日（水）まで。



「Xで応募」は、公式Xをフォローし「#マツココリラックマ」をつけて引用ポストすることで、「エコバッグ＆フェイスタオル＆マツキヨココカラ商品5000円分」が当たる。第1弾（5月16日〜6月15日）と第2弾（6月16日〜7月15日）の2回に分けて実施される。

総勢580名にオリジナルグッズが当たる抽選キャンペーン (C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

総勢580名にオリジナルグッズが当たる抽選キャンペーン (C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

税込1000円以上の購入で先着プレゼントがもらえる企画も実施。第1弾（5月16日〜）はマツキヨココカラアプリ会員限定で、「カードケース」（ランダム全4種）、第2弾（6月16日〜）はLIPSアプリ提示で「スライダーポーチ」（ランダム全2種）がもらえる。いずれも数量限定でなくなり次第終了。



さらに、対象商品の購入でもらえる先着プレゼントもある。第1弾は「歯ブラシスタンド」「タオルポーチ」「ハンドタオル」「ヘアバンド」などで、第2弾（6月16日〜）では「フラットポーチ」「アクリルマーカー」「サテン巾着」「目薬ケース」などがラインアップする。

コラボ限定のアイテムがもらえる先着プレゼント企画も実施 (C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

コラボ限定のアイテムがもらえる先着プレゼント企画も実施 (C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

限定店舗には描き下ろしデザインの顔出しパネルも設置されている。また、マツキヨココカラ公式アプリでは「リラックマ」が登場し、ルーレットでお得なクーポンも取得できる。いずれも7月15日（水）まで。詳細は特設サイトで確認できる。価格は税込み。



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