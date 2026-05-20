今年も「Tシャツ」の季節がキタ！【studio CLIP】40・50代が真似したい「おしゃ見えコーデ」

いよいよ夏の気配が近づいてきました。となると、そろそろTシャツの出番も増えてくる頃です。Tシャツは毎日のように着る定番アイテムだからこそ、合わせるアイテム選びがおしゃれ見えのカギになりそうです。そこで今回は【studio CLIP（スタディオクリップ）】スタッフさんのTシャツコーデに注目。楽ちんでありながらどこか品の良さも感じさせる、大人に似合う着こなしをピックアップしました。

レースパンツを合わせて上品さをプラス

【studio CLIP】「ポンチョフォトTシャツ」\3,990（税込）

カジュアルな印象のTシャツに、レースのパンツを合わせたMIXスタイル。レースアイテムをボトムスに持ってくることで、Tシャツらしい気軽さを残しつつ、上品さもアピールできる好バランスな組み合わせです。ポンチョ型のゆったりTシャツを選べば、自然と体型カバーも狙える予感。テイストが異なるアイテム同士だからこそ、落ち着いた色味でまとめるのがポイントです。

クロシェ編みベストを重ねて表情のあるコーデに

【studio CLIP】「《natural by clip》シルキーバイオラウンドTシャツ」\3,890（税込）

このコーデで取り入れたのは、ゆとりを感じさせるドルマンシルエットのTシャツ。そのままでも可愛い1枚ですが、クロシェ編みベストを重ねればぐっと今っぽく垢抜けた着こなしに変わります。ボトムスにベージュのパンツを合わせて、上から下までをグラデーションのようにまとめれば、やわらかく洗練された印象に。ナチュラル派にもおすすめの、Tシャツを活かしたスタイリングです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

アパレル店員やファッション企業本部で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに。店員経験を活かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特にコンサバ派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。