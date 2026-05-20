HBOの新作ドラマ「ハリー・ポッターと賢者の石」にジニー・ウィーズリー役で出演するグレイシー・コクランが、シーズン1限りで降板することが明らかになった。同ドラマは今冬に配信開始予定だが、続編となるシーズン2「ハリー・ポッターと秘密の部屋」には出演しないという。



【写真】“ヒロイン”に成長するはずが…ジニー役を降板したグレイシー・コクラン

家族は発表で「予期せぬ事情により、シーズン1をもって役から退くという困難な決断をしました」と説明。「ハリー・ポッターの世界での時間は本当に素晴らしいものでした」と振り返り、「将来の機会にとてもワクワクしています」とコメントした。



HBOも声明で支持を表明し、「彼女と家族の決断を支持します。シーズン1での貢献に感謝しています。健闘を祈ります」とコメントしている。



撮影はすでに終了しており、シーズン1ではジニーの出番は限られている一方、シーズン2では物語の中心的な役割を担うキャラクターとして描かれる。



なおショーランナーのフランチェスカ・ガーディナーは、シーズン2の制作が「今秋」開始予定であることを明かしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）