

大根の収穫を体験した高校生 香川県坂出市神谷町

学校給食のメニュー開発に取り組む高校生が20日、坂出市の給食センターを見学しました。

坂出第一高校食物科の3年生約60人が坂出市学校給食センターを訪れ、調理室を見学しました。

（見学中の高校生）

「口の中、『給食の口』になってる。めっちゃ食べたい」

香川県坂出市では地元の野菜や果物などの魅力を広く知ってもらおうと、2022年から坂出第一高校の生徒に給食メニューを開発してもらうプロジェクトに取り組んでいます。

生徒は1日約4000食もの大量の給食を調理する工程などを学びました。

生徒たちはセンターを見学した後、近くの農園を訪れて大根の収穫を体験しました。

（参加した生徒は―）

「（メニューの考案にあたって）食材の大切さと衛生面そこが大事だと思います。生産者の大変さが分かりました」

「メニューで考えてるのが豚汁なんですけど、大根は使うので。実際にいい献立が作れそうだなって思います」

生徒が考えたメニューは2026年11月ごろ、坂出市の公立の幼稚園と小・中学校で提供されるということです。