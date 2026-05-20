ダッフィーのお顔チョコが乗った紅茶風味のケーキ！東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」ミルクティーショートケーキ（ピスタチオ入り）、スーベニアプレート付き
東京ディズニーシーでは、「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾のフードスーベニアが2026年7月7日（火）より登場します。
今回は、「ミルクティーショートケーキ（ピスタチオ入り）」と、対象のメニューにプラスして購入できる「スーベニアプレート」を紹介します！
東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」ミルクティーショートケーキ（ピスタチオ入り）、スーベニアプレート付き
価格：550円
スーベニアプレート付き：プラス 900円（合計 1,450円）
販売店舗・期間：
・ケープコッド・クックオフ（2026年7月7日 〜 2026年8月24日）
・ドックサイドダイナー（2026年7月7日 〜 2026年8月24日）
・ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ（2026年7月7日 〜 2026年9月13日）
※「ミルクティーショートケーキ（ピスタチオ入り）」単品は4月14日（火）より販売中です。
※対象のメニュー1つにスーベニアを1つ付けることができます。スーベニア単品で購入することはできません。
※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。
紅茶が豊かに香るショートケーキ。
トップには、かわいらしいダッフィーのお顔型チョコがちょこんと乗っています！
トッピングされたピスタチオが、食感のアクセントになっています。
こちらの「ミルクティーショートケーキ（ピスタチオ入り）」には、プラス900円で「スーベニアプレート」を付けることができます。
使いやすいスクエア型のプレートには、ダッフィーたちがそれぞれ見つけた「青色」のアイテムと一緒にデザインされています。
さわやかなブルーの色合いや、散りばめられたお花などのモチーフがとってもキュート！
スイーツをのせたり、小物を置いたりと、おうちでも大活躍してくれそうです。
ティータイムにぴったりな、風味豊かなショートケーキとスクエア型のプレート。
東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」ミルクティーショートケーキ（ピスタチオ入り）、スーベニアプレート付きの紹介でした。
続きを見る
©Disney
※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
※画像はイメージです。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ダッフィーのお顔チョコが乗った紅茶風味のケーキ！東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」ミルクティーショートケーキ（ピスタチオ入り）、スーベニアプレート付き appeared first on Dtimes.