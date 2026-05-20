東京ディズニーシーでは、「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾のフードスーベニアが2026年7月7日（火）より登場します。

今回は、「ミルクティーショートケーキ（ピスタチオ入り）」と、対象のメニューにプラスして購入できる「スーベニアプレート」を紹介します！

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」ミルクティーショートケーキ（ピスタチオ入り）、スーベニアプレート付き

価格：550円

スーベニアプレート付き：プラス 900円（合計 1,450円）

販売店舗・期間：

・ケープコッド・クックオフ（2026年7月7日 〜 2026年8月24日）

・ドックサイドダイナー（2026年7月7日 〜 2026年8月24日）

・ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ（2026年7月7日 〜 2026年9月13日）

※「ミルクティーショートケーキ（ピスタチオ入り）」単品は4月14日（火）より販売中です。

※対象のメニュー1つにスーベニアを1つ付けることができます。スーベニア単品で購入することはできません。

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

紅茶が豊かに香るショートケーキ。

トップには、かわいらしいダッフィーのお顔型チョコがちょこんと乗っています！

トッピングされたピスタチオが、食感のアクセントになっています。

こちらの「ミルクティーショートケーキ（ピスタチオ入り）」には、プラス900円で「スーベニアプレート」を付けることができます。

使いやすいスクエア型のプレートには、ダッフィーたちがそれぞれ見つけた「青色」のアイテムと一緒にデザインされています。

さわやかなブルーの色合いや、散りばめられたお花などのモチーフがとってもキュート！

スイーツをのせたり、小物を置いたりと、おうちでも大活躍してくれそうです。

ティータイムにぴったりな、風味豊かなショートケーキとスクエア型のプレート。

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」ミルクティーショートケーキ（ピスタチオ入り）、スーベニアプレート付きの紹介でした。

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※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※画像はイメージです。

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