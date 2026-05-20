◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）１週前追い切り＝２０日、美浦トレセン

重賞初制覇となったスプリングＳ以来、約２か月ぶりの実戦となるアウダーシア（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キズナ）は初コンビとなるダミアン・レーン騎手を背にＷコースで併せ馬。ジオセントリック（５歳２勝クラス）を３馬身半追走すると、道中はやや頭を上げるシーンはあったが、折り合いはスムーズ。最後の直線では内からしっかりと追われたものの、馬なりの僚馬に対し、なかなか並びかけることができない。手応え劣勢のまま６ハロン８３秒２―１１秒７で半馬身遅れてフィニッシュした。

鞍上は「追い切りはいい内容だった。しっかり追ってくれとの指示で、そのぶん反応してくれたし、いい脚を見せてくれた。最初の方で頭を上げて少し時間はかかったけど、最後はリズム良く走ってくれた」と納得の表情を浮かべた。出走権を獲得した皐月賞をパスし、この大一番に目標を定めた。手塚久調教師は「スプリングＳの後使わなかったのは予定通りだし、当時は体に余裕があったけど今回はいいですよ。決め手はかなりいいものがあるし、東京は向いています」と舞台替わりを歓迎した。