乃木坂46金川紗耶、“やんちゃなやんちゃん”な1枚 1st写真集先行カット解禁
アイドルグループ・乃木坂46の4期生、金川紗耶（24）が6月30日に発売する1st写真集のタイトル『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）の先行カット第4弾が公開された。
【一覧】1st写真集の表紙全4種公開
今回公開されたのは、クロアチア・ドゥブロブニクの海でカヌーを楽しんでいる1枚。本写真集では“彼女感”を意識して撮影に臨んだやんちゃん。まさに“やんちゃ”な表情を浮かべ、まるで一緒にアクティビティを楽しんでいるようなカットとなっている。
女性ファッション誌『Ray』では専属モデルとしても活躍し「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影された。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。
ファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。くしゃっと笑う自然体なかわいさと、思わず見惚れてしまう洗練された大人の色気。24歳の今だからこそ実現できた、珠玉の写真集となっている。
【一覧】1st写真集の表紙全4種公開
今回公開されたのは、クロアチア・ドゥブロブニクの海でカヌーを楽しんでいる1枚。本写真集では“彼女感”を意識して撮影に臨んだやんちゃん。まさに“やんちゃ”な表情を浮かべ、まるで一緒にアクティビティを楽しんでいるようなカットとなっている。
ファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。くしゃっと笑う自然体なかわいさと、思わず見惚れてしまう洗練された大人の色気。24歳の今だからこそ実現できた、珠玉の写真集となっている。