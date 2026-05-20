乃木坂46金川紗耶（24）のファースト写真集「好きのグラデーション」（DONUTS／主婦の友社から6月30日に発売）の先行カットが20日、公開された。

今回公開されたのはドゥブロブニクの街並みに囲まれた海でカヌーに挑戦した際に撮影された1枚。写真集では“彼女感”を意識して撮影に挑んだやんちゃんがまさに“やんちゃ”な表情を浮かべ、まるで一緒にアクティビティを楽しんでいると錯覚してしまうようなカットとなった。

「写真集を出すことが夢のひとつだった」といい、街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の魅力が詰められているという。

雑誌「Ray」のモデルも務め、洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを生かしたさまざまなショットに挑戦したという。

金川は18年11月、乃木坂46に4期生として加入。北海道出身で「きつねダンス」を踊る姿が話題になったことも。ファンからは「やんちゃん」の愛称でも親しまれている。