山形県内ではきょうもクマの目撃情報が相次いでいます。米沢市では高校の近くでクマが目撃され市や警察が注意を呼び掛けています。

【写真を見る】身近に迫り続けるクマの脅威 きょうは高校や団地の近くなどでクマ出没 親子とみられる2頭の目撃情報も（山形）

米沢市と警察によりますと、きょう午前５時過ぎ米沢市太田町で散歩中の男性から「クマが道路を横切っていた」などと通報がありました。

目撃されたクマは１頭で体長はおよそ１メートルだったということです。

通報を受け、警察は周囲をパトロールしましたがその後クマは見つかっておらず、フンや足跡なども見つからなかったということです。

現場は米沢興譲館高校から東におよそ３００メートルの場所で、警察は登校時間にもパトロールを行い、警戒にあたりました。

■寒河江市慈恩寺でも目撃 近くにはクマのフンも

また、きょう午前８時半前寒河江市慈恩寺で体長およそ１メートルのクマが１頭目撃されました。

市によりますとクマは日和田公民館から西におよそ１２０メートルの場所にある畑から北側の山の中に向かって歩いて行ったということです。

市の担当者と猟友会で現場を確認したところ、クマは見つかりませんでしたが、目撃現場から数十メートル離れた場所でクマのフンが見つかりました。

■そのほか各地で目撃情報多数

さらにきょうは、鮭川村鶴田野で子グマが１頭、新庄市十日町のあたご団地近くの道路で子グマが１頭、鶴岡市羽黒町で親子とみられるクマ２頭が目撃されています。

相次ぐクマの目撃を受けて各自治体や警察は目撃現場近くを通る場合は十分に注意し、新たにクマを目撃した場合は、すぐに警察または自治体に通報するよう呼びかけています。