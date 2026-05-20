「ヨシノブが苦しんでいる」ド軍先発陣の“懸念材料”は山本由伸 米メディアが「極めて深刻な問題」と憂慮
山本の現状を米メディアが懸念材料として挙げた(C)Getty Images
ドジャースが現地時間5月19日、敵地でのパドレス戦に5−4で勝利し、ナ・リーグ西地区首位に返り咲いた。ただ、先発のエメ・シーハンは2発を浴びるなど4回5安打4失点という内容だった。
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同地区対決3連戦の初戦は0−1で敗れたドジャース。今季は打線が思うように得点できないケースが多い中で、米メディア『EssentiallySports』は、ドジャースの現在のチーム状況について言及している。
同メディアは、ドジャースの打撃陣が今季、満足なパフォーマンスを残せていないことに触れながら「そのせいでドジャースの投手陣から目が逸れてしまっている。こちらもまた、大きな問題となっているのだ」と指摘している。
先発陣については、ブレーク・スネル、タイラー・グラスノーがケガで離脱し、佐々木朗希も不安定な状態の中「ヨシノブ・ヤマモトが苦しんでいるという事実が、その問題をさらに浮き彫りにしている」と記した。
山本由伸はここまで9試合に先発して防御率3.32、3勝4敗という成績。直近の6先発ではわずか1勝にとどまっており、ここ5試合の防御率は5.18と低迷している。
同メディアは、山本の現状について「大きな懸念材料」と見ており、「今季は1試合に複数の本塁打を浴びる場面もあって、直近4試合の先発ではいずれも3〜5失点を喫している。ヤマモトのこの状況はドジャースにとって極めて深刻な問題となっている」と憂慮した。
記事では、7試合で防御率0.82を記録している大谷翔平が先発陣の唯一の救いだとしながら、それにもかかわらず、打線の援護がないために、彼の成績は3勝2敗にとどまっていると記した。
大谷が先発の柱となっている中で、「ファンはヤマモトがこれまでに築き上げてきた実績を理由に、今も彼を信頼している。チームも彼をエースとして信じているが、もし投手陣の好不調の波がこのまま続くようであれば、ヤマモトの信頼性に対しても疑問の声が上がり始めることになるだろう」と、見解を示した。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]