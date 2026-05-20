「可愛過ぎてつらい…」卓球・石川佳純、パドレスードジャース戦で始球式　ノーバウンド投球を披露「ナイスピッチでした！」

石川佳純がメジャーの舞台で始球式を務めた(C)Getty Images

卓球の元日本代表で五輪で3大会連続メダルに輝いた石川佳純さんが現地時間5月19日、ペトコ・パークで行われたパドレスードジャース戦で始球式を務めた。

【写真】マウンドでの立ち姿が…美しい 石川佳純、メジャーの舞台で始球式

石川は公式インスタグラムで「パドレス×ドジャース戦、始球式を務めさせていただきました この様な貴重な機会をいただきとても光栄です。キャッチャーをしてくださった松井選手、ありがとうございました」と感謝を述べ、捕手役のパドレス松井裕樹に向かってノーバウンド投球を披露している。

さらに「初めてメジャーリーグを生観戦して、とても楽しく忘れられない日になりました！」と綴り、マウンドに立った姿や、松井との2ショット、スタンドからの景色などの写真を添えて投稿した。

SNS上のファンからは「やはり、アスリートの立ち姿は美しいです」「アメリカで始球式！すごいです！！」「凄く貴重な経験ですね」「ナイスピッチでした！」「パドレスの女神石川佳純ちゃんドジャースに微笑んだ」「石川佳純たんが可愛過ぎてつらい…」と、続々と反響が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]