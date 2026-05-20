3児の母・小倉優子、10分で作った“スタミナ”夜ごはんメニューを披露「ご飯が何杯でも進みますね！」「子どもたち、大喜びだね〜」
3児の母でタレントの小倉優子（42）が、20日までに「10分レシピ」と題し、自身のブログを更新。10分で作った“スタミナ”夜ごはんメニューを披露した。
【写真】「ご飯が何杯でも進みますね！」小倉優子が“10分で作った”ポークソテー
小倉は「今夜は、ポークソテー」「10分メニューです」と紹介。「次男はナイフとフォークで食べたい！と言ったので、このままに」「長男と三男は、カットしました」「一番大きなお肉は、長男に」と、食べ盛りの3人の息子たちの成長やリクエストに合わせて、盛り付けを細やかに工夫する母親らしい一面をのぞかせた。
「白米の進むポークソテー」と太鼓判を押すこの一品について、「作り方は、またリールにアップしようと思います」と、今後のレシピ公開にも意欲を見せた。
コメント欄には「ご飯が何杯でも進みますね！」「子どもたち、大喜びだね〜」「美味しそう」「うらやましい」などの声が寄せられている。
小倉は、2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚。翌12年6月に長男（13）、16年11月に次男（9）を出産したが、17年3月に離婚。その後、18年12月に再婚し、20年7月に三男（5）を出産した。再婚相手とは、22年7月に離婚している。
【写真】「ご飯が何杯でも進みますね！」小倉優子が“10分で作った”ポークソテー
小倉は「今夜は、ポークソテー」「10分メニューです」と紹介。「次男はナイフとフォークで食べたい！と言ったので、このままに」「長男と三男は、カットしました」「一番大きなお肉は、長男に」と、食べ盛りの3人の息子たちの成長やリクエストに合わせて、盛り付けを細やかに工夫する母親らしい一面をのぞかせた。
コメント欄には「ご飯が何杯でも進みますね！」「子どもたち、大喜びだね〜」「美味しそう」「うらやましい」などの声が寄せられている。
小倉は、2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚。翌12年6月に長男（13）、16年11月に次男（9）を出産したが、17年3月に離婚。その後、18年12月に再婚し、20年7月に三男（5）を出産した。再婚相手とは、22年7月に離婚している。