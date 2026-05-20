「パドレス４−５ドジャース」（１９日、サンディエゴ）

ドジャースは同点の九回１死からマンシーがＡＢＳチャレンジで四球をもぎ取って出塁。走力に定評のあるコールが代走に送られた。

マウンドには難攻不落の剛腕守護神ミラー。次打者パヘスへ２球目を投じる直前、コールがスタートを切った。

「相手投手ごとにスカウティングレポートがあって何を狙うべきか、どんな状況かを把握している。ミラーはとにかくタフな投手だから、９０フィート（塁間約２７メートル）でも前に進めるなら行く価値がある。だから、攻めのマインドで状況を見ていた。自分たちの情報を頼りに、目でしっかり判断して、行けると思えば行くつもりだった」

ところが、ミラーのけん制モーションに引っかかる形で一塁を飛び出してしまう。しかし、マウンド上の右腕は焦りからか、一塁への送球が大きくそれる。ボールが右翼ファウルエリアを転々する間に一気に三塁を陥れた。

「やべって思いました。その後は、すぐに気持ちを切り替えて三塁へ行くしかないって。ああいう場面では９０フィートの価値が本当に大きい。だから、多少リスクがあっても行くべきだと思った。スカウティングの情報、準備、そして、自分の目を信じて走った。結果的にうまくいってよかった」。

あわやボーンヘッドの紙一重のプレー。コールが発した「やべっ」の言葉に報道陣から笑いが起こった。

パヘスの右犠飛で決勝点を奪ったプレーもビデオ裁定にもつれる際どいプレーだったが、「かなり自信はあった。タッチされた感覚が全くなかったし、足を伸ばしてホームベースに触れたのも分かった」とコール。ただし、パドレスベンチがチャレンジ権を行使した時は「一瞬だけ不安になったのは確か。でも、映像を見れば大丈夫だと思っていた」とも。

冷や汗ものの決勝点。「ミラーがどれだけすごい投手かはみんな知っている。その相手にあれだけ粘り強く戦ったのは本当に見事だった」。パヘスの執念の一打に賛辞を贈った。