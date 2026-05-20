元フジテレビアナウンサーで現在はフリーで活動する木佐彩子（５４）が２０日、うっかりぶりをＳＮＳで明かした。

インスタグラムで「ＯＭＧ Ｏｈ Ｎｏ 今朝コーヒーカップを取ろうと棚を開けたら まさかの光景がぁぁぁ 昨夜作って冷蔵庫に入れたはずの麦茶が 三度見しました 何故あなたはそこに！？」とカップやグラスなどと並び、麦茶ポットに入った麦茶がど〜んと置かれた写真をアップ。「そこまで今 マルチタスクモードでは無いので衝撃の朝を迎えた次第です！！おかげさまで強制お目覚めの１日のスタートとなりました」と記した。

これに親友の高嶋ちさ子が「酔ってたに１票」と反応し、木佐が「朝６時だよ てか酔ってたら気づかず飲んで、また棚に戻したねっ」と返信。ほかにも元フジの武田祐子アナが「あや、麦茶作るんだ」「だって冷蔵庫の中にペットボトルがズラッと並んでる印象」と驚いていた。

石井はヤクルトで活躍し、ドジャースなどメジャーでプレーした後、日本球界に復帰。現在は楽天のゼネラルマネジャー（ＧＭ）を務めている。

この投稿には「木佐さんらし過ぎて可愛い♥」「あるあるです」などの声が届いている。