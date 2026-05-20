歌手の氷川きよし（４８）が２０日、都内で行われた「２０２６年 ＪＡＳＲＡＣ賞」の表彰式に出席した。

同賞は、音楽配信やカラオケ、ＣＭなど、前年度にＪＡＳＲＡＣからの著作物使用料の分配額が多かった作品の作詞者・作曲者・音楽出版社の功績をたたえて表彰するもの。

今年は３人組ロックバンド「Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」の「ライラック」が金賞、歌手の美空ひばりさんの「川の流れのように」が銀賞、ヒップホップユニット「Ｃｒｅｅｐｙ Ｎｕｔｓ」の「Ｂｌｉｎｇ―Ｂａｎｇ―Ｂａｎｇ―Ｂｏｒｎ」が銅賞に輝いた。

このほど行われた表彰式では、銀賞を受賞した「川の――」を氷川がカバー。「子どものころからひばりさんの歌を耳にして生きてきた。こういう場所に立たせていただいて、歌わせていただけるのをうれしく思います」と喜びを語ると「たくさんの方が（「川の流れのように」を）聞いて励まされてこられたと思う。私もその１人で、言葉１つ１つに説得力があってひばりさんに背中を押されているような感覚」と楽曲への思いを述べた。

歌唱後、会場からは司会の感想も聞き取れないほどの大きな拍手が。氷川は思わず「なんて？」と司会に感想を再度尋ねる場面もあったが「ものすごい緊張しちゃって。落ち着いた」と安堵の表情を見せていた。