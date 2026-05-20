本田望結、シースルーバング＆レイヤーカットで印象ガラリ「どんどん綺麗になっていく」「大人っぽい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/20】女優の本田望結が5月19日、自身のInstagramを更新。ヘアカットした姿を披露し、話題となっている。
【写真】21歳子役出身女優「どんどん綺麗になっていく」レイヤーカットで印象ガラリ
本田は「レイヤー」とつづり、動画を投稿。グレーのカーディガンをきた本田は、目の上で切り揃えられたシースルーバングに、レイヤーの入った肩あたりまでのセミロングヘアの毛先を軽く巻いたスタイリングで、笑顔を見せながら一周回って自身のヘアスタイルを公開している。
この投稿には「どんどん綺麗になっていく」「可愛すぎる」「とても似合ってます」「大人っぽい」「オフ感あるショット」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】21歳子役出身女優「どんどん綺麗になっていく」レイヤーカットで印象ガラリ
◆本田望結、レイヤーカットヘア公開
本田は「レイヤー」とつづり、動画を投稿。グレーのカーディガンをきた本田は、目の上で切り揃えられたシースルーバングに、レイヤーの入った肩あたりまでのセミロングヘアの毛先を軽く巻いたスタイリングで、笑顔を見せながら一周回って自身のヘアスタイルを公開している。
◆本田望結の投稿に反響
この投稿には「どんどん綺麗になっていく」「可愛すぎる」「とても似合ってます」「大人っぽい」「オフ感あるショット」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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