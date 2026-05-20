名古屋限定の“フルーツドーナツ”新登場!【KKDJ ジェイアール名古屋タカシマヤ店限定】

クリスピー･クリーム･ドーナツは、ジェイアール名古屋タカシマヤ店限定「クリスピー･クリーム･プレミアム 名古屋」の新商品として、『クリスピー･クリーム･プレミアム 名古屋 レモン&あんバター』と『クリスピー･クリーム･プレミアム 名古屋 ピーチ&バニラ』を、2026年5月27日から期間限定で販売する。

【名古屋限定の“フルーツドーナツ”2種発売】

◆『クリスピー･クリーム･プレミアム 名古屋 レモン&あんバター』

【販売期間】

2026年5月27日〜2026年8月下旬頃予定

【販売価格】

389円

初夏を感じる甘酸っぱいレモンの味わいが爽やかな、夏のあんバタードーナツ。ふわふわのドーナツの間に、爽やかな甘酸っぱさのレモンジャムと、すっきりとした甘さの白あんを合わせ、コク深い味わいのバターを挟んだ。

レモンの爽やかな酸味と白あんのまろやかな甘さの組み合わせで、夏でも軽やかに楽しめる、すっきりとした味わいに仕上げた。

◆『クリスピー･クリーム･プレミアム 名古屋 ピーチ&バニラ』

【販売期間】

2026年5月27日〜2026年8月下旬頃予定

【販売価格】

389円

愛知県の名産のひとつ「桃」を味わえる、ジューシーで贅沢なドーナツ。みずみずしい桃の果肉入りのジャムと、やさしい甘さのバニラクリームをふわふわのドーナツで挟んだ。

表面にはホワイトチョココーティングでぐるぐると線を描き、粉糖で華やかに仕上げている。さらにアクセントとしてピスタチオをトッピングし、初夏らしい彩りを添えた。桃のジューシーな甘味と華やかな香りを存分に楽しめる。

【ジェイアール名古屋タカシマヤ店 店舗概要】

所在地:愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4ジェイアール名古屋タカシマヤ1F北ブロック

電話番号:052-589-2655

営業時間:10:00〜20:00

【名古屋限定の“フルーツドーナツ”2種発売】