テーマは「メルセデスの交差点」

Mercedes-Benz Studio Tokyo

Mercedes-Benz Studio Tokyoは、メルセデス・ベンツ社がグローバルに展開するプロジェクト「Mercedes-Benz Studio」の一環として誕生。このプロジェクトは世界の主要都市において、ブランドの価値観や世界観をより身近に体感できる場を展開する取り組み。これまでにドイツ・ミュンヘン、デンマーク・コペンハーゲンで展開されており、Mercedes-Benz Studio Tokyoは、アジアでは初のオープンとなる。

日本では「メルセデスの交差点」をテーマに、伝統と革新、静けさと賑わい多様な価値観や文化と、メルセデスが交わる場所として、クロッシングパークでの開業を決定。Mercedes-Benz Studio Tokyoは、メルセデスの過去、現在、未来と、ファッション・アート・カフェなど様々なカルチャーが交わる場所として、新たなブランド体験を提供する。

メルセデス・ベンツと「I'm donut？」がコラボ

Mercedes-Benz Studio Tokyo｜Mercedes cafe by I'm donut？

会場には「I’m donut？」の生みの親であり、株式会社peace putの平子良太オーナーシェフが手掛ける 5つのブランドが初めて一斉に集う「Mercedes cafe by I’m donut？」を併設。表参道を訪れる多くの方々が自然に立ち寄り、メルセデス・ベンツの世界観に触れられる空間となる。

INFOMATION

Mercedes-Benz Studio Tokyo

●所在地：東京都港区南青山5-1-1

●営業時間：平日・土・日・祝日11:00～18:00

●定休日：なし

●公式サイト：https://www.mercedes-benz.co.jp/passengercars/brand/mb-studio.html

●アート展示

メルセデス・ベンツ・アート・コレクションより、Andy Warhol（アンディ・ウォーホル）が1986 年にブランド創業100周年を記念して制作した「Cars」シリーズから 2作品の期間限定展示を予定。世界初の自動車であり、メルセデス・ベンツの起源でもある「パテント・モトールヴァーゲン」と、ブランドを象徴する「300 SLクーペ」をモチーフとした作品だ。多様なカルチャーが交差する表参道という場所において、メルセデス・ベンツとアート、そしてポップカルチャーのつながりが感じられる内容となる。