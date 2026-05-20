LOEUVRE日本初POPUP開催♡渋谷PARCOで体感する芸術的フレグランス

フランスの洗練された感性を落とし込んだフレグランスブランド「LOEUVRE（ルエヴル）」が、日本初となるPOPUP STOREを渋谷PARCOで開催♡ これまでEC限定で展開されていたビューティーアイテムを実際に手に取れる貴重な機会として、早くも注目を集めています。香りだけでなく、フォルムや世界観までも楽しめる“アート作品”のような体験をぜひ味わってみてください。

LOEUVREが届ける芸術的な香り

「LOEUVRE」は、“光と影”をコンセプトにしたフレグランスブランド。

フランス語で「作品」を意味する“oeuvre”と定冠詞“le”を掛け合わせたブランド名には、クリエイターたちへの敬意や情熱が込められています。

香りだけでなく、ボトルデザインや色彩、素材選びまで細部にこだわり抜かれており、まるでインテリアアートのような存在感を放つのが魅力です。

今回のPOPUPでは、これまでオンラインのみで販売されていたビューティーアイテムを中心に展開。ブランドの世界観をより深く体感できるラインアップとなっています。

期間：2026年5月22日（金）～2026年6月3日（水）

開催場所：渋谷PARCO 4F「THE HYUNDAI」

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日本初POPUPだけの特別体験♡

今回のイベントでは、LOEUVREらしいニュートラルで洗練された香りを、実際に試せるのが大きな魅力。オンラインでは分からない繊細な香調やテクスチャーを、直接体感できる貴重な機会です。

さらに、購入金額に応じたノベルティプレゼントも用意されています♪

全ての購入者：「Fleur Parfumée」



5,000円以上購入：パフューム3種ディスカバリーキット



10,000円以上購入：LOEUVREソウルの森店限定エコバッグ



15,000円以上購入：LOEUVREネックレス



特にソウル限定エコバッグやネックレスは、ファンなら見逃せない特別感たっぷりのアイテム。POPUPならではの楽しみとして注目です♡

※プロモーションは在庫がなくなり次第終了となります。

LOEUVREの世界観をリアルに体感して♡

オンラインだけでは伝わりきらない香りや質感、美しいデザインを実際に楽しめるLOEUVRE日本初POPUP。アート作品のように洗練されたフレグランスは、自分へのご褒美にもぴったりです。

渋谷PARCOでしか味わえない特別な空間で、心ときめく香りとの出会いを楽しんでみてくださいね♡