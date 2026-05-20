上・中越では、２１日夕方から２２日午前中にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒が必要です。



新潟地方気象台の発表によると２１日にかけて前線が西日本から東日本までのび、また２１日から２２日にかけて低気圧が日本海から北陸付近に進む見込みです。



前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、新潟県では雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。

雨雲が停滞したり、予想より発達した場合は警報級の大雨となる可能性があります。





◆雨の予想・２１日に予想される１時間降水量は多い所で、下越 ３０ミリ中越 ３０ミリ上越 ３０ミリ佐渡 ３０ミリ・２１日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、下越 ６０ミリ中越 ８０ミリ上越 ８０ミリ佐渡 ８０ミリ・２１日午後６時から２２日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、下越 ６０ミリ中越 ８０ミリ上越 ８０ミリ佐渡 ５０ミリ２０日午後４時２７分発表「大雨に関する新潟県気象情報」より