【気象情報】上・中越は“大雨”に注意 21日夕方から22日午前にかけて警戒 24時間で最大80ミリ予想《新潟》
上・中越では、２１日夕方から２２日午前中にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒が必要です。
新潟地方気象台の発表によると２１日にかけて前線が西日本から東日本までのび、また２１日から２２日にかけて低気圧が日本海から北陸付近に進む見込みです。
前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、新潟県では雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。
雨雲が停滞したり、予想より発達した場合は警報級の大雨となる可能性があります。
・２１日に予想される１時間降水量は多い所で、
下越 ３０ミリ
中越 ３０ミリ
上越 ３０ミリ
佐渡 ３０ミリ
・２１日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
下越 ６０ミリ
中越 ８０ミリ
上越 ８０ミリ
佐渡 ８０ミリ
・２１日午後６時から２２日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
下越 ６０ミリ
中越 ８０ミリ
上越 ８０ミリ
佐渡 ５０ミリ
２０日午後４時２７分発表「大雨に関する新潟県気象情報」より