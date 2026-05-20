TeNYテレビ新潟

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上・中越では、２１日夕方から２２日午前中にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒が必要です。

新潟地方気象台の発表によると２１日にかけて前線が西日本から東日本までのび、また２１日から２２日にかけて低気圧が日本海から北陸付近に進む見込みです。

前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、新潟県では雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。
雨雲が停滞したり、予想より発達した場合は警報級の大雨となる可能性があります。

◆雨の予想
・２１日に予想される１時間降水量は多い所で、
下越　３０ミリ
中越　３０ミリ
上越　３０ミリ
佐渡　３０ミリ

・２１日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
下越　６０ミリ
中越　８０ミリ
上越　８０ミリ
佐渡　８０ミリ

・２１日午後６時から２２日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
下越　６０ミリ
中越　８０ミリ
上越　８０ミリ
佐渡　５０ミリ

２０日午後４時２７分発表「大雨に関する新潟県気象情報」より