「頼むぞ」サッカー元日本代表、プライベートのイケメンショット公開！ 「しっかりリフレッシュして」
ヴィッセル神戸所属で元日本代表の武藤嘉紀選手は5月19日、自身のInstagramを更新。格好良さが際立つプライベートショットを公開しました。
【写真】清水寺を訪れた武藤嘉紀
コメントでは「リフレッシュして、最終戦頑張ってください」「来シーズンもヴィッセルをお願いします！」「キレキレのよっちは誰にも止められない しっかりリフレッシュしてください!!」「準備バッチリですね あとひとつ よっちの日頃の努力とエネルギーチャージでパワー全開、活躍できます様に」「どこ行っても応援しますよ。最後までトモに」「よっち頼むぞ」「充電が京都 暑いし人もいっぱいだし、すごいですね」と、応援の声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】清水寺を訪れた武藤嘉紀
「最終戦頑張ってください」武藤選手は「Ready for the last dance」とつづり、1枚の写真を投稿。京都・清水寺の音羽の滝を前に、振り返って笑顔を見せています。サングラスを掛けてネイビーのシャツを着こなしており、とても格好いいです。
「紅葉が終わる前に母と2人旅」2025年12月2日にも「Kyoto Japan コロナ後に伺ったお礼参りも兼ねて、紅葉が終わる前に母と2人旅。元気に長生きしてください やはり京都は気が良い。パワーが凄い!!」と、清水寺を訪れた様子を披露していた武藤選手。こちらはサングラスにレザージャケットを合わせた姿です。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)