パルコのゲームレーベル・PARCO GAMESが、コジマプロダクションの期間限定POPUPストア『KOJIMA PRODUCTIONS × PARCO GAMES STRAND STORE』を渋谷PARCO 5Fにて開催することが発表された。

【画像あり】ポップアップで取り扱われるグッズラインナップ

会期は6月6日から8月30日まで。「STRAND（＝つながり）」をコンセプトに掲げる本ストアは、2024年よりPARCO GAMESとKOJIMA PRODUCTIONSが展開してきた『DEATH STRANDING』シリーズイベントの流れを受け継ぐ新たな接続地点として企画されたもの。

小島秀夫監督が『DEATH STRANDING』シリーズを通じて描いてきた“分断された世界の中で、人と人を再びつなぐ”という「STRAND」の思想を起点に、ゲームの枠を越えてさまざまなジャンルやカルチャーを接続する新たな“STRAND”を渋谷PARCOから発信する。

会期中は15を超えるブランドとのコラボレーションをはじめ、イベントオリジナルグッズやKOJIMA PRODUCTIONS新規公式グッズの発売、イベント、展示などを連鎖的に展開していく。ブランドコラボレーションには、ファッション、音楽、フード、ライフスタイルなどジャンルを横断する多彩なブランドが参加予定で、商品・企画詳細は後日順次公開される。

STRAND STOREオリジナルグッズとして、KOJIMA PRODUCTIONSのシンボルキャラクター「LUDENS」や『DEATH STRANDING』シリーズをモチーフにしたアイテムが販売される。

ラインナップには、LUDENSポスター（全5種・各1,650円）、KOJIMA PRODUCTIONSロゴ バンダナ（全2種・各2,200円）、PIZZA ATAMI フェイスタオル（2,750円）、KOJIMA PRODUCTIONS ビーチサンダル（5,500円、7月発売予定）、DEATH STRANDING 2 アクリルキーホルダー（全2種・各770円）、DEATH STRANDING 2 トレーディングピンバッジ vol.2（全5種・ランダム、770円）、ドールマン／チャーリーのレンチキュラーステッカー・マグネット（各770円）などが用意される。

オリジナルグッズはパルコの公式ECサイト『ONLINE PARCO』でも販売予定だ。

あわせて、KOJIMA PRODUCTIONS公式グッズとして『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の新作グッズやLUDENSの新作グッズも販売される。

DEATH STRANDING ストランド ショルダーストラップ（1,980円）、PUNIクリプトビオシス スクイーズフィギュア（2,420円）、ねんどろいど DEATH STRANDING 2 サム（6,600円）、Anicorn DEATH STRANDING 2 リングターミナル（39,600円）、プラキット GHOST MECH COFFINS COMMANDER（9,900円）などがラインナップされる。一部アイテムは6月6日のストアオープン以降、順次販売開始となる。

会期中、会場にて5,000円以上購入した来場者には、本イベント限定のLUDENSオリジナルカード（全5種）がランダムで1枚プレゼントされる。商品金額合計5,000円ごとに1枚、1会計につき最大5枚（25,000円まで）が対象となる。また、6月6日・6月7日の2日間は事前入場整理券（抽選制）が必要で、5月23日23:59までLive Pocketにて抽選申し込みを受け付ける。

（文＝リアルサウンドテック編集部）