「もしかして、生まれたままのお姿でしょうか？」さとう珠緒が公開した写真に反響「サービスshotすぎる〜」
俳優でタレントのさとう珠緒（53）が20日、自身のインスタグラムを更新。公開した写真に反響が寄せられている。
【写真】「もしかして、生まれたままのお姿でしょうか？」反響が寄せられたさとう珠緒
さとうは「外に出ると少し汗ばむ季節になってきましたね〜 撮影前にインディバヘッドでリフレッシュ」と投稿。「コリコリ頭がちょっとふわっとお花にも癒されて、ほっと一息」と続けた。
さらに「水分もこまめにとらなきゃですね〜 みなさまも素敵な一日を〜」と呼び掛け、花を手にした写真を公開した。
この投稿には「もしかして、生まれたままのお姿でしょうか？」「サービスshotすぎる〜」などの反響が寄せられている。
【写真】「もしかして、生まれたままのお姿でしょうか？」反響が寄せられたさとう珠緒
さとうは「外に出ると少し汗ばむ季節になってきましたね〜 撮影前にインディバヘッドでリフレッシュ」と投稿。「コリコリ頭がちょっとふわっとお花にも癒されて、ほっと一息」と続けた。
さらに「水分もこまめにとらなきゃですね〜 みなさまも素敵な一日を〜」と呼び掛け、花を手にした写真を公開した。
この投稿には「もしかして、生まれたままのお姿でしょうか？」「サービスshotすぎる〜」などの反響が寄せられている。