さとう珠緒 （C）ORICON NewS inc.

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　俳優でタレントのさとう珠緒（53）が20日、自身のインスタグラムを更新。公開した写真に反響が寄せられている。

【写真】「もしかして、生まれたままのお姿でしょうか？」反響が寄せられたさとう珠緒

　さとうは「外に出ると少し汗ばむ季節になってきましたね〜 撮影前にインディバヘッドでリフレッシュ」と投稿。「コリコリ頭がちょっとふわっとお花にも癒されて、ほっと一息」と続けた。

　さらに「水分もこまめにとらなきゃですね〜 みなさまも素敵な一日を〜」と呼び掛け、花を手にした写真を公開した。

　この投稿には「もしかして、生まれたままのお姿でしょうか？」「サービスshotすぎる〜」などの反響が寄せられている。