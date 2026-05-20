石川佳純、MLB始球式＆初生観戦で「忘れられない日に」 投稿にファン絶賛「ユニフォームとキャップ似合いすぎ！」「全米も惚れ惚れ」
元プロ卓球選手の石川佳純（33）が20日、自身のインスタグラムを更新し、MLB・パドレスとドジャースの一戦で始球式を務めたことを報告した。
【写真】「美しい立ち姿」MLB始球式を行った石川佳純
石川は投稿で「パドレス×ドジャース戦、始球式を務めさせていただきました。この様な貴重な機会をいただきとても光栄です」と写真を掲載。大舞台での経験に感謝をつづり、キャッチャー役を務めたパドレスの松井裕樹についても「キャッチャーをしてくださった松井選手、ありがとうございました」と感謝の言葉を寄せた。
さらに石川は、メジャーリーグを初めて生観戦したことも明かし、「初めてメジャーリーグを生観戦して、とても楽しく忘れられない日になりました！」と振り返った。
この投稿にフォロワーからは「ユニフォームとキャップ似合いすぎ！」「やはり、アスリートの立ち姿は美しいです」「全米も惚れ惚れする可愛さです」「オーラ出てましたよ！」「世界のかすみちゃんすごいことやっちゃったねー！」などの反響が寄せられている。
【写真】「美しい立ち姿」MLB始球式を行った石川佳純
石川は投稿で「パドレス×ドジャース戦、始球式を務めさせていただきました。この様な貴重な機会をいただきとても光栄です」と写真を掲載。大舞台での経験に感謝をつづり、キャッチャー役を務めたパドレスの松井裕樹についても「キャッチャーをしてくださった松井選手、ありがとうございました」と感謝の言葉を寄せた。
この投稿にフォロワーからは「ユニフォームとキャップ似合いすぎ！」「やはり、アスリートの立ち姿は美しいです」「全米も惚れ惚れする可愛さです」「オーラ出てましたよ！」「世界のかすみちゃんすごいことやっちゃったねー！」などの反響が寄せられている。