マギー、黒船祭りを家族と満喫 “男性”と海で戯れるショット公開「もう！スタイル良すぎ！」「美しい腹筋」
モデルのマギー（34）が、20日までに自身のインスタグラムを更新。静岡・下田で開催された黒船祭りを家族と訪れた様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「もう！スタイル良すぎ！」黒船祭りを家族と満喫！“男性”と海で戯れるマギー
マギーは「下田の黒船祭りへ！」と報告し、「海も本当にきれいで良いところです 家族で楽しい時間を過ごせました！」とコメント。開放感あふれる旅の様子を複数枚の写真・動画とともに投稿した。
投稿では、アイスクリームを手に笑顔を見せるショットや、美しい海辺を散策する姿を公開。白のショート丈トップスからのぞく引き締まったウエストや、海で父親らしき“男性”と戯れる自然体な姿も披露している。また、サングラス姿で街歩きを楽しむ様子や、透明度の高い海辺の風景も掲載され、リラックスした旅の雰囲気が伝わる内容となっていた。
コメント欄には「もう！スタイル良すぎ！なんも言えねー！笑」「美しい腹筋」「綺麗な海ですね」「可愛くてカッコいい」「大切な時間だね」「ここのジェラート最高です」などの声が寄せられている。
【写真】「もう！スタイル良すぎ！」黒船祭りを家族と満喫！“男性”と海で戯れるマギー
マギーは「下田の黒船祭りへ！」と報告し、「海も本当にきれいで良いところです 家族で楽しい時間を過ごせました！」とコメント。開放感あふれる旅の様子を複数枚の写真・動画とともに投稿した。
投稿では、アイスクリームを手に笑顔を見せるショットや、美しい海辺を散策する姿を公開。白のショート丈トップスからのぞく引き締まったウエストや、海で父親らしき“男性”と戯れる自然体な姿も披露している。また、サングラス姿で街歩きを楽しむ様子や、透明度の高い海辺の風景も掲載され、リラックスした旅の雰囲気が伝わる内容となっていた。
コメント欄には「もう！スタイル良すぎ！なんも言えねー！笑」「美しい腹筋」「綺麗な海ですね」「可愛くてカッコいい」「大切な時間だね」「ここのジェラート最高です」などの声が寄せられている。