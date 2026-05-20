◆スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会 兵庫県東支部（１６、１７日・兵庫神戸ボーイズ専用グラウンドほか） ▽中学１年生の部・２回戦 伊丹ボーイズ４ー３兵庫神戸ボーイズ＝延長７回＝

「スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会」（報知新聞社など主催）が行われ、各支部トーナメントで続々と上位進出が決まった。兵庫県西支部では、氷上・兵庫豊岡合同ボーイズが逆転で初戦突破。強豪の明石ボーイズ、三田ボーイズなども勝ち上がった。兵庫県東支部からは、伊丹ボーイズが延長戦突入の激闘を勝利。兵庫夙川ボーイズＡ、芦屋ボーイズＡはともに１点差の接戦をモノにした。

劇的な幕切れが、最後に待っていた。伊丹は３―３で迎えたタイブレークの延長７回。先頭の田島が外寄りの真っすぐを振り抜いた。「練習通りにうまく打てた」。白球が右翼手の後方で弾んだ。三塁走者がかえり、サヨナラ勝ち。ベンチから飛び出したナインが、ガッツポーズで喜んだ。

先発右腕の好投が報われた。徳田は３回に四球と味方の拙守で１失点したが、５回１死まで無安打投球。「打たれていなくても（３個の）四球で台無しにしている」と謙遜も、わずか１安打で５回を投げ切った。１番打者の打席でも２安打１四球とチャンスメイク。初回に先制のホームを踏み、チームを勢いづけた。

ドラマチックな初戦突破に米村主将は満足顔。「いい雰囲気で勝てた。やっぱり優勝が目標」と最高のゴールを描いた。