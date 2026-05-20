◆スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会 兵庫県西支部（１６、１７日・兵庫神戸ボーイズ専用グラウンドほか） ▽中学１年生の部・２回戦 氷上・兵庫豊岡合同ボーイズ９ー６兵庫大久保ボーイズ＝５回時間切れ＝

「スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会」（報知新聞社など主催）が行われ、各支部トーナメントで続々と上位進出が決まった。兵庫県西支部では、氷上・兵庫豊岡合同ボーイズが逆転で初戦突破。強豪の明石ボーイズ、三田ボーイズなども勝ち上がった。兵庫県東支部からは、伊丹ボーイズが延長戦突入の激闘を勝利。兵庫夙川ボーイズＡ、芦屋ボーイズＡはともに１点差の接戦をモノにした。

合流わずか２度目ながら一丸で１勝を挙げた。氷上・兵庫豊岡合同は計４安打も、走塁面など全力プレーで相手のミスも誘うなど９点を奪い、５回時間切れ勝ち。細見楷主将は「練習試合で１回集まっただけ。すぐに仲良くなれた。（勝利が）気持ちいい」と笑った。

逆転を許した５回。２死一、二塁から代打・藤原が三塁線を破る同点打を放った。「ファウルかと思ったけど良かった。芯に当てられて、いい打球の速さでいったと思う。次は絶対にスタメンになる」。続く松下の打席で、バッテリーエラーによる決勝点にもつなげたヒーローが胸を張った。

ラッキーガールだったのが、松下だ。４回のスクイズは、相手の拙守も絡み一時同点＆勝ち越しの２走者が生還。５回には二塁強襲打（記録は失策）で追加点も挙げて「打つ気満々だったけど、ラッキーで」と１打点２得点の“シンデレラ”がはにかんだ。この勝利で絆はさらに増すはずだ。