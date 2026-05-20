◆第２９回大和川大会（１０日・荒本青少年運動広場ほか） ▽中学生の部・１回戦 松原ボーイズ１４ー４京都二条ボーイズ＝４回コールド＝

関西ブロックの中学１年生王者を決める「スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会」（報知新聞社など主催）が９日、開幕した。大阪南支部同士の１回戦では、大阪堀江ボーイズが延長戦を制して１回戦突破。忠岡ボーイズ、大阪泉南ボーイズはともに完封＆コールド勝ちで勝ち上がった。「第２９回大和川大会」も開幕し藤井寺ボーイズ、松原ボーイズ（ともに大阪中央支部）の両ホストチームが快勝発進した。

ホストが圧巻の３発で快勝した。松原は初回１死一塁で仁田が「真っすぐを狙っていた。あそこまで飛ぶと思ってなかった」と左翼へサク越えの特大２ラン。２回１死一、三塁でも「中学に入ってからは初めて」と２打席連続の３ランを放った。５打点の３番打者は母の日の快打に「ホームランボールは（母親に）あげます」と照れ笑いした。

３回には９番・山本が左翼へソロアーチを架けた。４回も木原が二塁打し、坂口が中前適時打。その後も三井、伊藤の連続タイムリーで２点を加え、最後は１死満塁から途中出場の松岡が「絶対打ってやる、どんな球でも振り抜こうって」と二塁強襲のゴロで敵失を誘い、コールド勝ちを決める２走者が生還した。

打線の援護を受けた先発・伊藤も、４回４失点の粘投で応えて初戦突破。藤田主将は「みんな打撃の調子がいい。打って勝ち上がって優勝したい」と誓った。