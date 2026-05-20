◆第２９回大和川大会（１０日・荒本青少年運動広場ほか） ▽中学生の部・１回戦 藤井寺ボーイズ７ー０生駒中央ボーイズ＝６回コールド＝

関西ブロックの中学１年生王者を決める「スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会」（報知新聞社など主催）が９日、開幕した。大阪南支部同士の１回戦では、大阪堀江ボーイズが延長戦を制して１回戦突破。忠岡ボーイズ、大阪泉南ボーイズはともに完封＆コールド勝ちで勝ち上がった。「第２９回大和川大会」も開幕し藤井寺ボーイズ、松原ボーイズ（ともに大阪中央支部）の両ホストチームが快勝発進した。

６回コールド勝ちで好発進した。藤井寺は初戦の初回からビッグイニング。制球に苦しむ相手のボールを見極め、７四死球をもらった。安打は大西の１本ながら５点を先取。ベンチからゲキを飛ばした三浦主将は「取れる時にしっかり点を取り、守り抜くのがチームの特徴」とうなずいた。

先発・大西は「いつも完全試合をするつもりで臨んでる」と強気の投球で押して、５回３安打無失点。キャプテンの言葉通りに野手陣も無失策で、２番手・浦田との完封リレーをサポートした。

ただの一勝ではない収穫もあった。不調だった主砲の島田匠が、この試合で４番に復帰。３打席目まで凡退も、６回２死満塁から２点打を放った。コールド勝ちにつながる７点目をたたき出し「自分の今後につながる大きな一本だった」と安どの表情。ここから一気に加速していきそうだ。