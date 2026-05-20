◆スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会 大阪南支部（９、１０日・住之江公園野球場ほか） ▽中学１年生の部・１回戦 大阪堀江ボーイズ９―５住吉ボーイズ＝延長７回＝

関西ブロックの中学１年生王者を決める「スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会」（報知新聞社など主催）が９日、開幕した。大阪南支部同士の１回戦では、大阪堀江ボーイズが延長戦を制して１回戦突破。忠岡ボーイズ、大阪泉南ボーイズはともに完封＆コールド勝ちで勝ち上がった。「第２９回大和川大会」も開幕し藤井寺ボーイズ、松原ボーイズ（ともに大阪中央支部）の両ホストチームが快勝発進した。

ベンチ入り１０人で延長戦突入の激闘を勝った。大阪堀江は１死満塁から始まるタイブレークの延長７回。「ヒットを打つ気持ちで打席に入った」井上が左越えの走者一掃三塁打。３打席無安打だった１番打者は「最後に打てて良かった。うれしい」と安どした。

２点を追う５回に死球と敵失で１点を返し、なおも２死二塁。横田が同点二塁打を放った。「自分が打って歓声が沸くイメージをしていた。バリうれしい」と想像通りの展開にニヤリ。國枝主将、上原も安打で続くなど２点を勝ち越した。

直後に追いつかれても、ナインは集中力を切らさなかった。２番手・和田は４、５回に計３失点したが、６回をゼロに抑えると、延長７回も併殺斬り。全員で雄たけびを上げた。主将は「住吉の実力は知っていて、抽選で当たった時は正直終わったと思ったけど、１０人で勝ち切れて良かった」と満面に笑みを浮かべた。