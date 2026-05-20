与論町で震度5強を観測した今回の地震で、これまでに入っている被害の情報をまとめました。

20日午前11時46分ごろ。沖縄本島近海を震源とする最大震度5強の地震が発生。

鹿児島県の与論町で震度5強を観測しました。

与論島に家族で観光に来ていた男性は、空港近くのホテル付近で激しい揺れに襲われたと言います。

(東京から家族で観光・樺澤良さん(47))「ものすごい揺れで、あれっと思って、縦揺れみたいな感じで、これは危ないと思って、平屋みたいなプレハブなので、崩れる可能性があると思ってすぐに外に退避した」

町が所有する体育館では、天井パネル20枚以上がはがれ落ちました。けが人はいませんでした。

与論町のスーパーでは、酒の瓶などが棚から落ちて通路に散乱。片付けのため、一時的に店を閉めて対応に追われているということです。

沖永良部島は、震度5弱を観測。知名町の認定こども園では当時、18人の園児が給食をとっていましたが、園庭に避難。全員無事でした。

(認定こども園たみな・森田ひとみ副園長)「子どもたちもびっくりしていたので、少しお話をしてから部屋に帰って(給食を)食べている。『怖かった』という声は聞かれた。一斉配信で『全員無事でした』と(保護者に)送っている」

知名町のスーパーでも、酒や日用品などが棚から落ちました。

(ERABUサンサンテレビ 森栄興さん)「急に揺れが始まって、だんだん大きくなった。横揺れで、体感では10秒～15秒ぐらい。地震の瞬間はみんな立ち上がって、急に怖くなって横のものをつかんだ」

・