急死して歴史が変わった2人の武将

急死したために、歴史が大きく変わった可能性がある戦国武将といえば、なんといっても甲斐（山梨県）の武田信玄が知られる。

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織田信長と対立するに至った将軍の足利義昭は、諸勢力に呼びかけて信長包囲網を築こうとした。その対象は浅井長政と朝倉義景、三好三人衆、本願寺顕如ら多岐にわたり、なかでも期待されたのが武田信玄だった。信玄は信玄で、徳川家康および背後にいる信長に業を煮やしていたので、満を持して西上をはじめたのだが、元亀4年（1573）4月、その途上で病死してしまう。

春日山城跡の上杉謙信公像

もし信玄が死なずに西上していたら、信長は無事でいられたかわからない、とよく語られる。歴史に「もしも」は禁句だといわれるが、信玄が急死しなければ包囲網は勢いづき、信長にとって厳しい状況が生じたであろうことは、容易に想像がつく。

したがって信長には、信玄の急死は大きな幸運だったが、急死したことで歴史が大きく変わったと思われる戦国武将が、じつはもう一人いる。信玄にとって宿命のライバルだった越後（新潟県）の上杉謙信である。NHKの人気番組「歴史探偵」でも、謙信の死について取り上げるというが（5月20日放送、25日再放送）、実際、謙信がもう少し長く生きていたら、今度こそ信長は追い込まれていたかもしれない。

一例を挙げよう。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、第20回「本物の平蜘蛛」（5月24日放送）で、戦国きっての梟雄のイメージがある松永久秀（竹中直人）が、信長（小栗旬）に反旗をひるがえす。天正5年（1577）8月のことだった。この時期の信長は、天下一統に集中するため、家督を嫡男の信忠に譲渡。琵琶湖に突き出た安土山に、天下人の城にふさわしい安土城を築きはじめていた。いまやだれも逆らえそうもない信長に、久秀はなぜ逆らったのか、不思議に思われるかもしれない。

だが、あえて信長に背く以上は、久秀にもそれなりに勝算があったに違いない。その頼みの綱のうちの、最大のものと考えられるのが上杉謙信だった。

謙信に賭けて信長に背いた松永久秀

松永久秀は大坂本願寺に対峙して築かれた天王寺の砦に、信長の命で城番として入っていた。ところが信長に背いて、敵として戦っていた本願寺方につくことになるのだが、背景には、本願寺と上杉謙信の和睦があったと思われる。

久秀が謀反を起こす前年の天正4年（1576）2月、足利義昭は毛利輝元の庇護のもと、備後（広島県東部）の鞆（福山市）に居を構え、室町幕府の再興を志して行動を起こした。室町幕府はすでに滅亡していたといっても、義昭は征夷大将軍のままだった。将軍として各地の大名に御内書を出し、ふたたび信長包囲網を企図したのである。

包囲網の一角を担ったのは大坂本願寺で、だからこそ信長は、この年の4月から本願寺に対して攻勢に出ていた。ところが、それまで信長と同盟関係にあった上杉謙信が、5月に本願寺と和睦してしまった。むろん背後には、足利義昭から謙信への要請があったと考えられる。

謙信にとって、本願寺と和睦できたことには大きな価値があった。謙信はそれまで長いあいだ、越中（富山県）や能登（石川県北部）、加賀（同南部）に進出するにあたって、一向一揆の激しい抵抗に悩まされてきた。ところが、本願寺と和睦できたことで、一向一揆勢はむしろ頼れる存在となり、天正5年（1577）には一向一揆勢力と手を組んで、越中や能登への侵攻を本格化した。そのうえ、これまで謙信の上洛を阻む存在だった本願寺が、いまやそれを促す存在になったのである。

信長としては、そんな謙信に南下されてはたまらないので、柴田勝家を総大将とする軍勢を能登方面に送ったが、同年9月、手取川合戦で織田方の軍勢は上杉方に大敗を喫している。松永久秀の信長への謀反は、そんなタイミングで発生した。すでに謙信は、宿敵の武田家（勝頼）とも和睦し、毛利輝元とも連絡を取り合っており、義昭の要請もあって上洛を急いでいた。久秀が「いまならいける」と考えても不思議ではない状況だった。

謙信の急死に救われた信長

ところが、天正6年（1578）3月13日、上杉謙信は急死してしまう。享年は数え49だった。なにしろ、3月15日から遠征に出る予定で、その準備をしている最中の3月9日に突然倒れ、昏睡状態が5日間続いた末に息を引き取ったという。文字通りの「急死」であった。

死因が確定しているわけではないが、可能性が高いとされるものの1つが脳血管障害である。謙信は大酒飲みだったと伝わり、糖尿病が原因の高血圧だったのではないか、といわれる。武田氏の戦略や戦術を記した軍学書『甲陽軍鑑』には〈寅の三月九日に謙信閑所にて煩出し、五日煩い〉と記されている。つまり「閑所」で倒れたのであれば、脳血管障害の可能性が高いのではないか、というのだ。

松永久秀は前年10月、信長の嫡男の信忠を総大将とする10万の軍勢に、居城の信貴山城（奈良県平群町）を包囲され、自害していた。だから、久秀は結果として、謙信を中軸とする信長包囲網の恩恵を受けることはなかった。

だが、信長にとっては、久秀を滅ぼしたところで、次に謙信という、くらべものにならないほどの強敵を待ち受けるわけだから、大いなる危機が訪れるところだった。それが、いざ遠征に出ようという直前での、だれも予期しない謙信の急死によって、またもや救われたのである。

急死したから発生したお家騒動

変な話だが、謙信が生涯にわたって妻帯しなかったことも、信長には有利に働いた。もっとも、妻がいた可能性も一部には指摘されているが、確定できる史料がない。ともかく、実子はいなかった。一時期、養子だった人物に畠山義春と山浦国清がおり、謙信が死去した時点で養子だった人物に、上杉景勝と上杉景虎がいた。

景勝は謙信の姉の次男だから甥にあたる。一方、景虎は小田原の北条氏康の七男だった。血縁では景勝だが、謙信は景虎の力量を高く買っていた。だが、どちらを後継にするか決める前に急死してしまったため、後継をめぐって「御館の乱」と呼ばれる、一種の御家騒動が勃発するのである。

騒動はなかなか沈静化せず、ようやく天正7年（1579）2月に景勝の命による総攻撃を受けた景虎が自害し、乱は景勝の勝利に終わった。だが、内輪揉めをしているあいだに、上杉家の軍事力は衰退の一途をたどり、本能寺の変で信長が斃れなければ、上杉家は信長方の軍勢に攻め滅ぼされているところだった。

不思議なもので、歴史とはこうして、たった一人の「生き死に」に大きく左右される。上杉謙信が急死しなければ、「信長の野望」はもっと早くに途絶えていたかもしれない。信長が謙信に倒されていれば、もちろん羽柴（豊臣）政権もなかった。

しかし、みずからの急死によって織田政権、および羽柴政権への道筋を引いた謙信ではあったが、結局、江戸時代にも大藩として存続したのは上杉家だった。だから、なにが幸いするかわからないのが歴史だ、という話でもある。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部