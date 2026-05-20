アブドーラ・ザ・ブッチャーが重篤な状態にあるという。5月上旬にUPされた関係者のSNSに、病床の画像が掲載。余りにもやせ衰え、トレードマークの額の傷が不鮮明なため、「本人ではないのではないか？」との邪推も飛んだが、実は昨秋、2度の脳卒中で倒れ、入院。一時期は快復傾向にあったが、ここにきて予断を許さない状況が続いている。

ちょうど45年前の1981年5月は、ブッチャーが全日本プロレスから新日本プロレスに移籍し、一大センセーションを起こした時期でもある。悪役レスラーながら、歴代外国人トップと言っていい人気を勝ち得たブッチャー。そのヒール哲学と、リングの上では見せない真の姿を伝えたい（文中敬称略）。

凶器で使ったフォークを口に…愛らしいポーズも有名だった

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記憶に残る昭和の外国人レスラー

2015年5月2日付の朝日新聞で、「記憶に残る昭和の外国人レスラー」のアンケートが発表され、1位はブッチャーだった（2位はデストロイヤー、3位はハンセン。同紙サイトの登録者1378人が有効回答）。

ブッチャーは1941年生まれ。差別が日常だった幼少期、父がインド人だったことから、白人はおろか、混血児としてインド人からも黒人からも蔑まれたことがあったという。父は工場勤務、母は葬儀場の清掃婦として働くが、暮らし向きは楽ではなかった。家具は全て父の手作りでテレビがなかったため、友人宅に行ってもチャンネルの変え方がわからず、ずっと同じ番組を見ていた。先生に「朝食に何を食べて来たか？」と聞かれ、白人のクラスメートが言うメニュー（ベーコンエッグ等）を、量を倍にして言った。本当はオートミールと脱脂粉乳しか食べていないのだが……。

しかし、ブッチャー少年は、相応に幸せだった。兄弟も多く、何より家族仲が良かったのだ。だが、ある出来事を機に、ブッチャーの姿勢が一変する。以前より原因不明の腹痛に悩まされて来た母が、いつもの病院でなく、なけなしの金をはたいて別の病院で診てもらうと、腹に手術針が残っていることが判明した。何度目かの出産の際、帝王切開で取り除き損ねたものだった。最初から良い病院にかかっていれば早く発見できたかもしれない。さりとて、ミスした医者を責める財力はなかった。一つの真実が、ブッチャーの心身を貫いた。

「必要なのは金だ。金持ちになって、家族を楽にさせてやる！」

それからのブッチャーは人が変わった。9歳から新聞配達を始め、さらに始めた靴磨きの客が少ないと見るや、道路に爆竹の破片をバラ撒いてそれを踏んだ人に、「靴が汚れてますよ」と言うしたたかさも。挙句、「ボランティアに使う」と、金持ちの家から要らない服を無料で引き取り、それを売る悪事に手を染めた。警察沙汰になり、両親が泣きながらブッチャーを咎めた。この頃はブッチャー自身、失意のどん底にいたという。

その後に知ったのがプロレスだった。柔道の経験があり、空手では道場の師範代も務めたことのあるブッチャーにとって、これほど魅力的かつ正統な仕事はなかった、1961年、プロデビューすると、瞬く間に人気者になる。それも、ヒール（悪役）として。ここに、ブッチャーの哲学があった。

「ヒールは誰も、進んではやりたがらない。だからこそ自分がやれば、そこに勝機があると思った」

1970年の初来日時から大暴れ。終生のライバルとなるジャイアント馬場との初シングルでは、東京・南千住にあった野球場・東京スタジアムを舞台に、リングサイドからベンチにまで達する場外乱闘を繰り広げ（同年9月5日）、72年からは全日本プロレスを主戦場に、外国人レスラーのエース格にのし上がる。76年、大木金太郎との対戦では乱入したハーリー・レイスに誘われる形で、会場（日大講堂）を飛び出して、文字通りのストリートファイト。交通網を麻痺させ、団体は警察から大目玉をくらうことに。

そしてブッチャーの存在を決定づけたのが1977年12月15日に行われた「世界オープンタッグ選手権」における、ザ・ファンクス（ドリー＆テリー）vsブッチャー、ザ・シークの一戦だ。テリーの腕を突き刺す、ブッチャーの伝説のフォーク攻撃！ その試合後、自らの額の流血に、実況を担当した倉持隆夫アナウンサーの手を取り、這わせてみせた。怯える倉持に、ブッチャーは言った。

「この血が、マネー（金）を生むのさ」

また、この時のフォークの調達先については、自伝によれば、前日に泊まったホテルのレストランということだが（※1）、後年、鈴木みのるに、こう論じたのも有名だ。

「フォークは何に使う？」（ブッチャー）

「食事をするためだろ？」（鈴木）

「そうだ。だからこそ凶器に使う。誰もが日常的に使う道具だからな」（ブッチャー）

より潜在的な恐怖を呼び起こせるというわけだ。思えばブッチャーが使う凶器は他にもボールペン、傘、ビール瓶の破片など。たしかにその哲学は徹底していた。

猪木との試合は…

そして、その流れる血が呼んだのは、マネーだけではなかった。

1979年、「週刊少年マガジン」でギャグ漫画『愛しのボッチャー』が始まる。モデルはブッチャーで、馬場と猪木を思わせるキャラクターとドタバタを繰り広げていた。翌年には「サントリーレモン」のCMに登場。本人の歌唱も入ったレコード「ザ・ブッチャー」も発売され、さらにその翌年には、東映映画「吼えろ鉄拳」に出演。用心棒役として真田広之と共演した。瓢箪のような体型（失礼！）に、よく見れば可愛いドングリまなこ。ヒールとしてのギャップもあいまり、ブッチャーは日本中の人気を呼んだのである。

この人気に目を光らせている男たちもいた。全日本プロレスのライバル、新日本プロレスの“仕掛人”新間寿と梶原一騎、及びその腹心のレフェリー、ユセフ・トルコである。トルコのコネクションから、ブッチャーを全日本から低き抜くことに成功するのだが、以下は新間寿が筆者に明かした回顧である。

「都内のホテルに部屋をとってね。そこで金額含め、移籍の話し合いをしたんだけどさ。ビックリしたよ。ドア開けたら真っ暗なの。で、蝋燭は灯っていたかな……そこに黒いサングラスをしてブッチャーがいて……。こっちは諸手をあげての歓迎という感じなのにさ。終始ドスの効いた声でねえ。マフィアみたいだった」

極めつけは、新間が息子のために、サインを貰おうとした時のことだった。

「ブッチャーは、『申し訳ないが、契約が締結するまでは、いかなるサインにも応じられない！』と。自分を大きく見せるというか、一種のプロ意識なんだろうけど……。暗闇の演出含めてね」

新日本移籍後の、猪木の回想もある。

〈興行面でのブッチャーの貢献度は高いのは事実だった。（中略）こと集客力に関しては、（タイガー・ジェット・）シンとは比較にならなかった〉（「週刊大衆」2021年12月20日号）

当然、猪木とブッチャーは激しく抗争する筈だったのだが……そうはならなかった。

〈はっきり言えば、俺はブッチャーのスタイルが好きではなかった。（中略）グラウンドでお互いの力をぶつけ合うような試合がブッチャーではできない〉（同）

1981年6月、ブッチャーは新日本プロレスで初の実戦をおこなうが、折悪く、その3ヵ月後には、崩壊した国際プロレスの残党、ラッシャー木村、アニマル浜口、寺西勇が新日本に参戦を表明。猪木のメインの相手はラッシャー木村となっていく。生き残りを懸けた元他団体の日本人エース（木村）という存在は、確かに猪木の標榜する“過激なプロレス”にピッタリだった。一方、猪木とブッチャーはやはり噛み合わず、ブッチャーはメインから外れて行った。

1987年末には、全日本プロレスに復帰。やはり水が合ったのか、大声援で迎えられた。しかし、何故か外国人勢の控室に姿を見なかった。見ると、衝立で急造されたスペースに、パートナーのジャイアント・キマラといるのである。人種差別の影響だと、レフェリーに明かしたのは、ジャイアント馬場だった。

〈ブッチャーが子供のころは白人と黒人が同じプールに入るなんて考えられなかったはずだ。誰か黒人が入ったとしたら、きっとみんな水を取り替えるな。それほど人種差別は厳しかったんだよ。（黄色人種の）俺だって60年代にはアメリカで差別を受けた。（中略）レストランのオヤジが飛んできて、ピストルを突きつけてきた。ここはお前たちの来るところじゃない、と足下を一発撃たれた。あの恐怖はないぞ〉（和田京平著『人生は3つ数えてちょうどいい』メディアファクトリー刊より）

前出の「サントリーレモン」のCM撮影の際も、ブッチャーは着替えるのにロケバス内を使わず、簡易トイレまで行き、一人で着替えていたという。馬場のはからいで、上記の衝立のように、小さくても黒人レスラーのためのスペースを仕立てると、うら若きスタッフにもブッチャーは「サンキュー、サンキュー」と頭を下げるのだった。

「私の可愛い息子に何をするの！」

孤高のプロ意識と、消えぬレイシズムの記憶の中、ブッチャーに心を休める場所はあったのだろうか。その一端を知れたのは、元東京スポーツの編集局長・桜井康雄だった。会食の際、筆者にこんなエピソードを明かしてくれた。

1981年10月23日、桜井は新日本の沖縄大会を取材した。するとそこに、地元紙「沖縄タイムス」の記者がやって来た。ブッチャーを観に来たと言う。前日、早めに沖縄入りしたブッチャーは、一人でタクシーに乗り、ある場所を訪れていた。それは、「沖縄少年院」。院の方からその情報を受け、取材した記者が理由を問うと、ブッチャーはこう答えた。

「全日本プロレスにいた3年前から、沖縄に行く際は必ず寄るんだ。彼らはフレンドだから」

報道されないだけで、ブッチャーの慰問は枚挙に暇がなかった。この年は4月5日、大阪の児童養護施設（当時）の四恩学園と、「天森養護老人ホーム」を訪れたことが珍しく活字となっている。職員のエレクトーン伴奏で子供たちとゴスペル・ソングを歌い、全員にその場でサインを書いた。老人ホームでは足の悪い利用者のため、4階の部屋まで自ら訪れ、励ましたという。沖縄少年院でブッチャーは、収容されていた若者たちに、こう語りかけた。

「俺の額の傷を見ろ。俺はこの傷を表に出して闘ってる。だから、ユーたちの心の傷も、俺に見せてくれないか」

そして自らの子供の時の苦労や差別、悪事に手を染め、親を悲しませたことを語り、最後にこう告げた。

「いいか、みんな若いんだ。どんな傷でも必ず治すことが出来るぞ。傷を早く治して、立派な男となって世の中に出て行こうじゃないか！」

ブッチャーの慰問は、その後も続いた。2010年7月26日の米紙ニューヨーク・タイムズはスポーツ面のトップでブッチャーを報じている。内容はやはり、ヒールのスタイルと裏腹の、慰問、寄付活動への人知れぬ貢献についてであった。

プロレスをやることに反対はしなかったブッチャーの両親だったが、父は遂に、一度も試合を見に来なかったという。母は一度だけ、アトランタでのアンドレ・ザ・ジャイアント戦を観戦した。後半の場外乱闘で、ブッチャーの目に、客席の母親が目に入った。

「私の可愛い息子に何をするの！」と泣き叫び、アンドレに襲い掛からんばかりだったという。

※1：『ブッチャー: 幸福な流血』（東邦出版）より。

瑞 佐富郎

プロレス＆格闘技ライター。早稲田大学政治経済学部卒。フジテレビ「カルトQ〜プロレス大会」の優勝を遠因に取材＆執筆活動へ。現在、約1年ぶりの新著『10.9 プロレスのいちばん熱い日 新日本プロレスvsUWFインターナショナル全面戦争 30年目の真実』（standards）が重版出来中。

デイリー新潮編集部