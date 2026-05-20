吉岡里帆、黒柳徹子役のそっくり映像が公開「皆さま、こんにちは」…「発声はすごくこだわっています」
俳優の吉岡里帆が、映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』（12月25日公開）で、黒柳徹子役で出演することが20日に発表され、同作公式Xで動画が公開された。
【動画】発声にこだわり… 吉岡里帆、黒柳徹子役の映像が公開
玉ねぎヘアの吉岡は「皆さま、こんにちは。映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』への出演が決定しました黒柳徹子役の吉岡里帆です」と、そっくり“流暢”にあいさつ。黒柳から使命された喜びとともに、「映像をそのまま耳コピして、発声はすごくこだわっています」と語った。
1963年に全米ビルボードチャートで日本人楽曲として初の3週連続1位という快挙を成し遂げた名曲「SUKIYAKI」こと「上を向いて歩こう」の誕生秘話を描く本作。主演は、岡田准一。天才作曲家・中村八大を演じる。八大とともに“689トリオ”と呼ばれた、作詞家・永六輔役を松坂桃李、世界を笑顔にした歌手・坂本九役を仲野太賀が演じる。
このほか、黒柳とともに、689トリオの盟友であり、伝説のバラエティ番組『夢であいましょう』のレギュラーメンバーとして、後に“寅さん”として国民的人気を博す渥美清役に前野朋哉、喜劇王・三木のり平役にこがけんの出演が明らかになった。
【動画】発声にこだわり… 吉岡里帆、黒柳徹子役の映像が公開
玉ねぎヘアの吉岡は「皆さま、こんにちは。映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』への出演が決定しました黒柳徹子役の吉岡里帆です」と、そっくり“流暢”にあいさつ。黒柳から使命された喜びとともに、「映像をそのまま耳コピして、発声はすごくこだわっています」と語った。
このほか、黒柳とともに、689トリオの盟友であり、伝説のバラエティ番組『夢であいましょう』のレギュラーメンバーとして、後に“寅さん”として国民的人気を博す渥美清役に前野朋哉、喜劇王・三木のり平役にこがけんの出演が明らかになった。